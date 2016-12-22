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У российского Sbarro сменился владелец
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У российского Sbarro сменился владелец
Бизнес, 14:48
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У российского Sbarro сменился владелец
Развивать сеть пиццерий Sbarro в России теперь будет владелец сетей вьетнамской кухни PhoBo и Vietcafe. Бывшие собственники, в числе которых были структуры Альфа-банка, рассчитывали открыть 300 новых точек, но проект не пошел
Фото: Paul Sakuma / AP

Американская сеть пиццерий Sbarro снова сменила франчайзи на российском рынке, следует из данных СПАРК. Новым владельцем 100% доли в ООО «Сбарро рус», развивающей рестораны, стал Нгуен Чи Зунг. Он известен как владелец сетей ресторанов вьетнамской кухни PhoBo и Vietcafe. Изменения внесены 5 декабря 2018 года. Ранее ресторанной сетью в России владела зарегистрированная на Кипре HoReCa Band Group Ltd (HBG), среди акционеров которой был бывший директор по стратегии ресторанного холдинга «Г.М.Р. Планета гостеприимства» Илья Скороходов и одна из структур Альфа-банка. О том, что такая сделка планируется, РБК подтверждали источник, близкий к банку, и собеседник на рынке коммерческой недвижимости.

Нгуен Чи Зунг поблагодарил РБК за вопросы относительно сделки, но не ответил на них на момент публикации. Илья Скороходов и в Альфа-банке от комментариев отказались.

Почти 19 лет, вплоть до 2016 года, партнером Sbarro в России был один из крупнейших российских ресторанных холдингов «Г.М.Р. Планета гостеприимства». Но летом 2016-го российская сторона решила расторгнуть контракт. ​На тот момент у российской компании под управлением было 54 ресторана по мастер-франшизе, еще 34 — по субфраншизе. На пике развития — во втором полугодии 2013 года — сеть насчитывала более 160 объектов. На Sbarro приходилась половина выручки ресторанного холдинга (составила 5,5 млрд руб. в 2015 году, 7 млрд руб. в 2014-м). Как пояснял тогда РБК ​президент и совладелец российского холдинга Мераб Елашвили, причиной расторжения стали санкции: после того как Россия ввела эмбарго на импорт продовольствия из США и стран ЕС, а именно там «Г.М.Р. Планета гостеприимства» закупала 70% сырья для своих ресторанов, менеджмент российского холдинга несколько раз встречался с американскими партнерами и предлагал варианты меню с местными продуктами. «Мы надеялись, что партнеры услышат нас, но поскольку этого не произошло, мы стали готовиться к расторжению контракта», — пояснял ресторатор. То, что вчера «стоило 30 руб., превратилось в 60 руб.», объяснял он.

Осенью 2017-го у Sbarro появился новый партнер в России — им стала компания HBG, основанная Скороходовым и Виталием Подольским, бывшим финансовым директором X5 Retail Group и «Евросети». «Наша задача — обновить бренд и выйти на новый виток роста Sbarro в России и СНГ», — говорит Подольский. Компания получила мастер-франшизу Sbarro в России, Казахстане и Азербайджане и планировала за десять лет, до 2027 года, открыть около 300 ресторанов.

Но уже через полгода в капитал вошла структура Альфа-банка, которая стала владельцем блокирующего пакета акций HBG. Сообщалось, что новый совладелец получил пакет в результате допэмиссии акций, из проекта тогда же вышел Подольский. Стороны сделки тогда анонсировали, что инвестиции Альфа-банка позволят Sbarro увеличить до 300 число ресторанов в течение десяти лет. Источник на ресторанном рынке рассказывал РБК, что в Альфа-банке были не очень довольны результатами работы Sbarro и рассматривали различные варианты по выходу из проекта — или продажи, или списания убытков и закрытия сети. «Не совсем понятно, что такое Sbarro, бренд отстал от жизни», — пояснял он причины того, почему не пошел проект. Согласно информации на сайте сети, у Sbarro сегодня всего 25 ресторанов в России.

Авторы: Ольга Дубравицкая, Елена Сухорукова.
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