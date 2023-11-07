Фонд основателя «Вкусвилла» купил 25% ювелирной сети Poison Drop

Венчурный фонд «ТилТех Капитал», сооснователем которого выступает Андрей Кривенко, купил 25% ювелирной сети Poison Drop у одной из основательниц компании. У фонда уже есть активы в сфере моды и парфюмерии

Андрей Кривенко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Венчурный фонд «ТилТех Капитал», основанный миллиардером Андреем Кривенко (состояние $2,1 млрд по версии Forbes) и его партнерами, купил 25% в управляющей компании сети магазинов ювелирных украшений Poison Drop. Об этом Forbes рассказали гендиректор Poison Drop Андрей Мигунов и инвестиционный менеджер «ТилТех Капитала» Станислав Новиков.

Как отмечает журнал, продавцом доли выступила соосновательница Poison Drop Ирина Кузнецова. В ЕГРЮЛ факт сделки еще не зафиксирован.

Сумму сделки Мигунов и Новиков раскрыть отказались, однако источники Forbes уточнили, что доля стоила около 300 млн руб. «Эта сумма вполне адекватна сегодняшнему бизнесу компании», — отметил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Венчурный фонд «ТилТех Капитал» владельца «Вкусвилла» Андрея Кривенко, председателя совета директоров ГК «Агама» Юрия Алашеева и главы компании «Химрар» Андрея Иващенко основан в 2017 году. Среди его проектов — маркетплейс премиум-брендов Luxxy, компания в сфере модного ретейла DorogoBogato, парфюмерная «Shine Is», бренд матрасов Blue Sleep и другое. Новиков уточнил Forbes, что фонд давно интересовался рынком бижутерии и ювелирной продукции, но начал внимательно изучать его с прошлого года, когда из России ушли международные бренды.

Ювелирная сеть Poison Drop была основана в 2013 году Мигуновым, Кузнецовой, Ириной Мысиной и Русланом Трубчиком как интернет-магазин и «маленький шоурум для своих». С 2018-го ретейлер открывает офлайновые точки; сегодня у компании десять объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. На ее сайте и в магазинах представлены 150 брендов (86 отечественных, 47 международных и 17 собственных марок). По собственным данным, оборот сети в 2022 году составил около 1 млрд руб.

С момента основания Poison Drop покинул уже второй сооснователь: год назад свою долю (также 25%) продал Трубчик. Ее выкупил бывший топ-менеджер Invest AG и «Ренессанс групп» Максим Пенкин. Бурмистров тогда оценивал сумму сделки в $1,5–2 млн с учетом премии за прибыльность.