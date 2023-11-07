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DHL повысила тарифы в России после неудачи с продажей бизнеса

Служба доставки DHL повысила стоимость своих услуг в России в среднем на 35%
DHL резко повысила стоимость своих услуг. Участники рынка назвали повышение «нерядовым», и хотя компания сократила деятельность в стране, ее доля остается значительной на трансграничном направлении
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Один из крупнейших логистических операторов в мире, DHL, с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию в среднем на 35%. Об этом говорится в письме, отправленном клиентам (есть у РБК).

«За последние годы мир столкнулся с беспрецедентными вызовами, потребовавшими существенно перестроить логистические цепочки <...>. В соответствии с глобальной политикой ценообразования компания DHL Express ежегодно пересматривает стоимость услуг, принимая во внимание целый ряд факторов, в числе которых инфляция, операционные и иные затраты, такие как стоимость авиационных перевозок, автомобилей и их комплектующих, ГСМ (горюче-смазочных материалов. — РБК) и топлива, в том числе и авиационного, увеличение тарифов на аэропортовые сборы. Все это оказывает существенное влияние на себестоимость наших услуг», — отмечается в письме.

Исходя из опубликованного прейскуранта на сайте перевозчика, расценки за доставку по странам в расчете за 1 кг груза остались такими же, как раньше, но стоимость сопутствующих услуг выросла. Например, надбавка за нестандартные габариты груза выросла на 37%, до 4,8 тыс. руб. за одно место. Транспортировка литиевых батарей (могут перевозиться только в грузовых самолетах) — на 72%, до 2 тыс. руб., доставка в страны повышенного риска — на 64,6%, до 2,88 тыс. руб.

В предыдущий раз DHL индексировала тарифы в начале 2023 года, но как именно они менялись, компания не уточняла. По словам основателя и главы сервиса таможенного оформления и логистики «Айкастомс» Владимира Аксенова, раньше DHL ежегодно индексировала цены максимум на 10%.

В пресс-службе российской DHL пояснили лишь, что уровень индексации варьируется от страны к стране в зависимости от местных условий.

В каком виде DHL присутствует в России

Штаб-квартира DHL расположена в Германии. Основным бизнесом для глобальной компании является международная экспресс-доставка документов и грузов от двери до двери, в частности доставка к определенному времени (Time Definite International, TDI). Согласно данным исследовательской компании Market Intelligence за 2021 год, которые DHL приводила в одном из своих отчетов, ее доля в сегменте TDI в мире составляла 43%. Основными конкурентами были американские FeDex (с учетом приобретенной несколько лет назад TNT, 30%) и UPS (20%). По итогам 2022 года выручка глобальной DHL составила €94,436 млрд, в первом полугодии 2023-го — €41,012 млрд.

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DHL продолжает работать на российском рынке, хотя и сократила объем предоставляемых услуг: с 1 сентября 2022 года компания прекратила доставку посылок внутри России, сохранив только перевозки за рубеж. Из отчета глобальной DHL за 2022 год следует, что компания собиралась продать местный бизнес, но из-за изменения условий продажи это «стало невозможно». Там также отмечалось, что подразделение DHL по экспресс-доставке продолжает поставки в Россию «гуманитарных и дипломатических отправлений».

Основным юрлицом компании в России является АО «ДХЛ Интернешнл». Его выручка в прошлом году снизилась на 50% по сравнению с 2021 годом, до 9,5 млрд руб., а чистая прибыль — на 93%, до 158 млн руб., следует из данных сервиса Rusprofile. Данные за полугодие не приводятся.

При этом основные конкуренты DHL — FedEx и UPS — полностью приостановили свою деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине. Российское юрлицо UPS сейчас находится в процессе ликвидации. На сайте FedEx висит предупреждение, что «все услуги FedEx и TNT по международной и внутренней перевозке в/из/внутри России временно приостановлены до дальнейших уведомлений».

На что повлияет повышение

Гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров назвал нынешнее повышение тарифов DHL «нерядовым». «У DHL остается значимая доля на рынке, но она постепенно снижается, клиенты ищут альтернативы. Большой потенциал занять эту долю есть у «Почты России», но DHL оказывала услуги по транспортировке в основном в страны Европы, а там российским компаниям конкурировать объективно не очень просто», — рассказал Бурмистров.

РБК направил запрос в «Почту России».

По словам основателя агентства Data Insight Федора Вирина, те сегменты, в которых DHL работала в России, сильно снизились: «Сегмент иностранных или российских компаний с зарубежными контрагентами, которые отправляли за рубеж корпоративные бумаги, падает последние годы из-за сокращения бумажного оборота и значительно упал после февраля 2022 года. Сегмент чувствительных доставок, где важны скорость и точность (запчасти к медприборам, например), заметно сокращается из-за сворачивания операций части клиентов. Доставки для российских продавцов с eBay пропали после фактического ухода последней из России в 2021–2022 годах».

По оценке гендиректора исследовательской компании NeoAnalytics Ольги Луцевой-Эр, объем рынка экспресс-доставки в России по итогам 2022 года составил около 156 млрд руб., что на 30% больше, чем в предыдущий год. Она отметила, что если в 2020 году на динамику этого рынка влиял в основном рост покупок в интернет-магазинах, то затем основным фактором стало усиление конкуренции за потребителя. «В борьбе за клиента идет существенная технологическая трансформация рынка, компании диверсифицируют существующее предложение услуг для удовлетворения всех клиентских потребностей», — отметила Луцева-Эр. По ее словам, всего на рынке работает несколько сотен логистических компаний различного профиля и в последние годы российские игроки серьезно потеснили зарубежных. По оценке NeoAnalytics, по итогам 2022 года общая доля международных компаний составляла 24%, а DHL — 7–8%.

«Текущий рост цен DHL выглядит особенно высоким на фоне других логистических компаний, которые повышают цены в среднем на 5%, — говорит Владимир Аксенов. — Но клиенты, которые ценят сервис DHL с его трекингом груза и экспресс-перевозками, скорее всего, все равно останутся, потому что достойных замен по этим параметрам либо мало, либо нет совсем». Он отметил, что в зависимости от продукции затраты на логистику могут составлять 5–30% в конечной цене товара, но так как DHL в основном доставляет пусть и дорогие, но компактные товары, доля логистики в потребительской цене не столь высока и повышение тарифов не должно сильно на ней сказаться. «В остальном же конкуренция в этом сегменте только ожесточается, и DHL будет сложнее ее выдерживать», — указал глава «Айкастомс».

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Анна Балашова Анна Балашова, Александр Ситюков Александр Ситюков
dhl логистика повышение цен санкции
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