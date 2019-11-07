Huawei заинтересовалась деловым кварталом «Новоспасский» в Москве

Переговоры по покупке объекта пока на ранней стадии, сообщил представитель группы ПСН. Сделка может стать крупнейшей в этом году

Фото: novospassky.ru

О том, что китайская корпорация Huawei ведет переговоры с группой ПСН о покупке делового квартала «Новоспасский» на Дербеневской набережной в Москве, газете «Ведомости» сообщили два источника, близких к разным сторонам переговоров.

Представитель ПСН подтвердил в разговоре с изданием интерес Huawei к объекту. Собеседник добавил, что переговоры пока не раннем этапе. Источники издания уточняют, что китайская корпорация собирается купить «Новоспасский» для своих нужд, поскольку ей требуются дополнительные площади для сотрудников.

По информации издания переговоры о продаже затрудняет тот факт, что почти все площади в «Новоспасском» заняты арендаторами и в случае продажи придется расторгать договоры аренды.

В случае если сделка состоится, она станет крупнейшей в этом году, замечает издание. Площадь «Новостасского» — 110 000 кв. м.