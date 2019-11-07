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Huawei заинтересовалась деловым кварталом «Новоспасский» в Москве
Переговоры по покупке объекта пока на ранней стадии, сообщил представитель группы ПСН. Сделка может стать крупнейшей в этом году
Фото: novospassky.ru

О том, что китайская корпорация Huawei ведет переговоры с группой ПСН о покупке делового квартала «Новоспасский» на Дербеневской набережной в Москве, газете «Ведомости» сообщили два источника, близких к разным сторонам переговоров.

Представитель ПСН подтвердил в разговоре с изданием интерес Huawei к объекту. Собеседник добавил, что переговоры пока не раннем этапе. Источники издания уточняют, что китайская корпорация собирается купить «Новоспасский» для своих нужд, поскольку ей требуются дополнительные площади для сотрудников.

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По информации издания переговоры о продаже затрудняет тот факт, что почти все площади в «Новоспасском» заняты арендаторами и в случае продажи придется расторгать договоры аренды.

В случае если сделка состоится, она станет крупнейшей в этом году, замечает издание. Площадь «Новостасского» — 110 000 кв. м.

Представители Huawei и JLL, которая по данным «Ведомостей» выступает консультантом сделки, от комментариев отказались.

Группа ПСН работает на рынке недвижимости с 2000 года и называет себя одной из самых крупных частных компаний в России. Основными направлениями деятельности компании является девелопмент и управление недвижимостью.

Автор: Мария Бондаренко
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