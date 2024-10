В «Лемана ПРО» заявили, что россияне стали реже делать ремонт сами

Молодые потребители реже, чем их родители, делают ремонт сами и чаще обращаются за помощью к специалистам, рассказала глава сети магазинов «Лемана ПРО». Теперь крупнейший продавец DIY-товаров расширяет работу с профессионалами

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В последние годы потребители в России стали реже делать ремонт самостоятельно, заявила в интервью РБК исполнительный директор сети магазинов строительных материалов и товаров для дома «Лемана ПРО» (ранее — Leroy Merlin) Марина Фытова. Классический сегмент товаров DIY (do it yourself, «сделай сам») меньше распространен среди молодого поколения, которое чаще делает ремонт с привлечением мастеров, объясняет топ-менеджер:

«Они этому не научились. У них нет такой потребности, как у наших бабушек, дедушек, мам и пап — когда либо ты делаешь сам, либо никто. Либо нужно потратить время, чтобы найти хоть какого-то мастера, который не испортит и сделает качественно», — говорит Фытова.

Проводить ремонт квартир полностью самостоятельно, согласно результатам опроса «Ренессанс Страхования», предпочитает около четверти россиян. Среди главных причин этого участники опроса назвали стоимость работ и уверенность в том, что они смогут справиться без участия профессионалов. Больше трети — 36% участников опроса — сообщили, что полностью доверяют ремонт профессиональным строителям. Большинство респондентов — 40% — ответили, что предпочитают смешанный подход к ремонту: часть работ они отдают профессионалам, а часть делают сами.

На фоне изменения привычек потребителей сегмент работы с профессиональными клиентами — как с частными мастерами, так и с юридическими лицами — у «Лемана ПРО» развивается более активно. Сейчас это направление занимает уже около 30% продаж в денежном выражении. В течение трех лет «Лемана ПРО» хочет увеличить их долю до 40%. «С нами работает достаточно много юридических лиц — это как крупные застройщики, так и небольшие компании, в том числе из сегмента ретейла и HoReCa (отели, рестораны, общественное питание). Последнее направление для нас особенно интересно на фоне развития внутреннего туризма», — рассказывает Фытова.

Для частных покупателей товаров DIY сейчас критично важно развивать готовые решения, считают в «Лемана ПРО». «Ремонт — это не просто покупка товаров, это сложный комплексный проект. Поэтому мы работаем над тем, чтобы предлагать все больше проектных решений, услуг и различных сервисов для покупателей», — объясняет Фытова. Доля проектных продаж у компании сейчас около 10%, и она планирует ее увеличивать.

Потребитель, который хочет сделать ремонт, получает в «Лемана ПРО» полный комплекс услуг, рассказывает топ-менеджер: консультацию, дизайн-проект (от черновых работ до декорирования), а также сами товары, услуги установки и монтажа. Еще когда IKEA была на российском рынке, Leroy Merlin начала инвестировать в производство кухонь под собственным брендом, сейчас она развивает также гардеробные, системы хранения и другие комплексные решения.

Среди других трендов рынка Фытова отмечает растущий интерес потребителей к индивидуальному жилищному строительству. Полтора года назад «Лемана ПРО», которая до этого фокусировалась больше на ремонте, а не на строительстве, включила это направление в свою стратегию: «Сейчас мы понимаем, что стройка — это то, что драйвит рынок, и мы учимся лучше обслуживать покупателей, которые строят свой дом», — рассказывает исполнительный директор компании.

В 2023 году рынок товаров DIY показал хороший рост после нескольких лет стагнации: оживление спроса произошло в том числе благодаря выдаче льготной ипотеки. «Лемана ПРО» закончила тот год с рекордным оборотом 685 млрд руб. (динамику к предыдущему году компания не раскрывает). Но по итогам 2024 года компания прогнозирует «сдержанный» рост финансовых показателей. Это связано в том числе с ребрендингом: летом сеть объявила о смене названия и запустила процесс обновления, который будет завершен в 2025 году. Этому способствует и замедление роста спроса на DIY-товары, что может объясняться как экономической ситуацией и высокими ставками по кредитам, так и окончанием программы льготной ипотеки. «Кроме того, увеличилась доля трат потребителей на отдых, путешествия и другие развлечения», — добавляет Фытова.

Французская сеть магазинов Leroy Merlin, которая в России теперь называется «Лемана ПРО», вышла на российский рынок в 2004 году. В марте 2023 года французская компания ADEO, владеющая брендом сети Leroy Merlin, передала управление компанией в России местному менеджменту (о продаже бизнеса речь не идет, подчеркивали в компании). Сегодня местная торговая сеть насчитывает 112 магазинов (111 в России и один в Казахстане), 11 дарксторов (складов для формирования онлайн-заказов) и шесть распределительных центров. По итогам 2023 года Leroy Merlin была крупнейшим по обороту ретейлером на российском рынке товаров для строительства и ремонта, оценивало аналитическое агентство INFOLine.