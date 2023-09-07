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Бизнес ,  
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Трабер ответил на сообщения об обыске в его офисе отсылкой к Марку Твену

Илья Трабер назвал «сильно преувеличенными» сообщения об обысках в офисе
Бизнесмен отметил, что сейчас идет сделка по продаже ЛОЭСК, в связи с этим и появились подобные «вбросы»
Илья Трабер
Илья Трабер (Фото: fontanka.ru)

Бизнесмен Илья Трабер назвал в разговоре с «Фонтанкой» «сильно преувеличенными» сообщения об обысках в его офисе. Ранее об этом сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», по его данным, Трабер также был на допросе. Источник канала связал эти события «с расследованием по Ленинградской областной электросетевой компании (ЛОЭСК), «подконтрольной Траберу».

«Вынужден сослаться на цитату Марка Твена: «Информация об обысках в моем офисе сильно преувеличена». А если серьезно, то, к сожалению, я не смогу разорить эти телеграм-каналы, направив моих лучших юристов с иском о клевете — эти каналы же все анонимные, зарегистрированы где-то, не поймешь где», — сказал он.

Трабер переиначил слова Твена, опубликованные в издании New York Journal в 1897 году в ответ на слухи о смерти писателя. «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены», — написал он тогда в телеграмме.

Бизнесмен отметил, что сейчас идет сделка по продаже ЛОЭСК, в связи с этим и появились подобные «вбросы».

Трабер в 1993 году стал совладельцем Петербургского нефтяного терминала и получил контроль над нефтебазой в порту Петербурга. Еще одним совладельцем терминала была Петербургская топливная компания, которую контролировал лидер тамбовской ОПГ Владимир Кумарин. Трабер также получил контроль над морским портом «Санкт-Петербург».

В 1995 году «Коммерсантъ» назвал Трабера монополистом на рынке торговли антиквариатом в Петербурге, так как ему принадлежали четыре салона, аукционный зал, реставрационный центр, ювелирные мастерские и галерея академической живописи.

Совладельцем ЛОЭСК Трабер стал в 2019 году. Ленинградский портал 47news отмечает, что это вторая по масштабу сетевая-энергетическая структура в Ленинградской области после «Ленэнерго». По его данным, около 25% ЛОЭСК контролирует областное правительство, остальное консолидировано у Трабера и его партнеров.

В 2008 году бизнесмена объявляли в розыск в Испании как фигуранта дела о «русской мафии». В 2022 году в интервью «Фонтанке» он заявил о планах судиться с испанским прокурором.

Как писал 47news в июне, ЛОЭСК находится на грани банкротства. Издание сообщило, что компания взяла кредиты на 8,2 млрд руб. и должна до конца года погасить 5 млрд руб., из которых 3,3 млрд — в сентябре. В компании утверждали, что в последние два года финансирование выделялось из средств владельцев, и эта практика себя исчерпала. Общий объем недофинансирования, по подсчетам энергетиков, составил более 14 млрд за пять лет.

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