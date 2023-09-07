В Минвостоке допустили снижение плана по поставкам грузов в Арктике

Глава Минвостокразвития допустил снижение плана по поставкам грузов по Северному морскому пути в 2023 году — с 36 млн до 34 млн т — на фоне санкций. В 2024-м грузооборот должен быть 80 млн т, но есть риск не достичь этой планки

Вид на Северный морской путь (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В 2023 году по Северному морскому пути (СМП) в Арктике будет поставлено 34 млн т грузов, как и в прошлом году. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«На сегодня мы практически идем ноздря в ноздрю с 2022 годом. По состоянию на август грузопоток по СМП соответствует 2022 году. По итогам года мы должны также перевезти 34 млн т», — сказал он.

При этом в январе 2023 года после встречи Чекункова с гендиректором «Росатома» (куратор СМП) Алексеем Лихачевым в пресс-службе Минвостокразвития сообщили, что по итогам года по этому маршруту планируется поставить 36 млн т грузов, что почти на 6% больше показателя 2022 года. Ведомство совместно с «Росатомом» заключило соглашения с восемью крупнейшими грузоотправителями, осуществляющими транспортировку грузов по СМП, говорилось в его пресс-релизе. Аналогичные соглашения планировалось подписать и с рядом других компаний, реализующих в арктической зоне России крупные горнорудные проекты.

Однако по состоянию на сентябрь 2023 года прогноз — 34 млн т, он основан на оперативных данных по грузопотоку, но эта цифра «подвижная» и может корректироваться как в ту, так и в другую сторону, пояснили в пресс-службе Минвостокразвития. При этом, по оперативным данным, в настоящий момент по СМП перевезено 23,4 млн т, что на 2,7% выше аналогичного показателя прошлого года, передал РБК Чекунков через представителя. Министр сказал, что в «консервативном сценарии» прогноз на 2023 год остается на уровне прошлого года — 33–34 млн т. Однако «Росатом» и Минвостокразвития прорабатывают вопрос стимулирования перенаправления грузопотока на СМП за счет субсидирования ледокольной проводки с целью доведения показателя до целевого уровня 36 млн т по итогам года. Вопрос субсидирования поднимался на стратегической сессии по СМП с участием премьера Михаила Мишустина в июне 2023 года, в данный момент он находится в стадии проработки, подтвердили в пресс-службе «Росатома», не уточнив детали. В пресс-службе вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева РБК только переслали комментарий Чекункова, не ответив на дополнительные вопросы.

Арктический маршрут Северный морской путь — самый короткий морской путь, соединяющий европейскую часть России и Дальний Восток. Его протяженность от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. Он проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и по Тихому океану и активно используется для перевозки полезных ископаемых, добываемых в Арктике, — нефти и нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ), угля и руды. В условиях западных санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине, СМП стал важной экспортной магистралью. Сейчас СМП работает девять-десять месяцев в году. Запуск круглосуточной навигации рассчитан на начало 2024 года, говорил в июне 2023-го предправления НОВАТЭКа (один из крупнейших грузоотправителей по СМП) Леонид Михельсон.

Почему пересмотрели план

В 2022 году «Росатому» и российским властям, наоборот, удалось перевыполнить план по развитию Северного морского пути, превысив целевой уровень более чем на 2 млн т. Тогда объем грузов по СМП составил 34,117 млн т. «Несмотря на внешнее влияние, рост российского грузопотока по Севморпути наблюдался в течение всего прошлого года. По итогам 2022 года грузопоток по СМП за счет российских компаний вырос на 966 тыс. т. Прирост по сравнению с 2021 годом составил 3%», — заявлял Вячеслав Рукша, заместитель гендиректора «Росатома», глава дирекции Северного морского пути.

По данным ФГБУ «ГлавСевморпуть» (входит в «Росатом»), в прошлом году грузопоток увеличивался в первую очередь за счет перевозок сжиженного природного газа (СПГ) — они выросли на 1,26 млн т, с 19,6 млн до 20,86 млн т. К тому же на 226 тыс. т выросла перевозка контейнерных грузов, на 109 тыс. т — навалочных грузов. Гендиректор «ГлавСевморпути» Сергей Зыбко называл среди лидеров по росту грузопотока в прошлом году НОВАТЭК, «Норникель» и «Газпром-нефть».

Однако в 2023 году существенно менялись условия поставок грузов, в том числе сильно снижались цены на российскую нефть (ниже $50 за баррель), были сложности с фрахтом и страхованием судов с грузами из России, что помешало более существенному росту поставок по СМП (почти на 6%), который ожидался в начале года, сказал РБК источник, близкий к Минвостокразвития. По его словам, сохраняется риск, что ограничителем роста запланированного объема перевозок в Арктике может стать дефицит флота ледового класса. Об этом же Чекунков сказал в интервью телеканалу РБК, но имея в виду не 2023 год, а 2031-й, когда по СМП планируется поставлять до 200 млн т грузов в год. «Пожалуй, у меня наибольшую озабоченность вызывает как раз доступность в достаточном количестве флота ледового класса. Просто в мире пока в том объеме, который необходим, чтобы 200 млн т перевозить уже через семь-восемь лет, его нет. А цикл производства большого танкера ледового класса — это же не месяцы, а это годы», — сказал министр.

В 2022 году правительство приняло программу, включающую строительство до 2035 года 50 ледоколов и судов ледового класса для работы на СМП. Она предусматривает также возведение ряда инфраструктурных объектов — терминалов по перевалке угля, нефти и СПГ, портов, аварийно-спасательных центров — и формирование орбитальной группы спутников. На реализацию проекта будет выделено около 1,8 трлн руб., из которых 620 млрд руб. — средства федерального бюджета.

Удастся ли удвоить поставки

По плану развития Северного морского пути, по итогам 2024 года поставки должны более чем удвоиться, достигнув 80 млн т. Чекунков называет достижение этой цифры «большим вызовом». «Большой вызов — это следующий год, когда должны включиться проекты НОВАТЭКа (новый завод по сжижению газа «Арктик СПГ-2» на полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе мощностью около 20 млн т в год. — РБК), когда должен включиться проект «Восток Ойл» «Роснефти», и наша цель стоит 80 млн т», — сказал он. «Конкурентным преимуществом проекта является близость к Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений «Восток Ойла» сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленной президентом России задачи по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн т к 2024 году», — говорится на сайте «Роснефти».

По словам министра, сейчас есть «разные сценарии и разные прогнозы» по достижению этой цели в зависимости от того, найдется ли в достаточном количестве флот ледового класса. «В этих сценариях может быть достижение 80 млн т в 2024 году, может быть некоторый дефицит, особенно связанный с уменьшением транзита», — признал он. В ближайшие годы и так не ожидалось существенного транзита грузов по СМП, это может произойти не раньше 2026-го, уточняет источник, близкий к Минвостокразвития. «Конечно же, будет зависеть в том числе от погоды, от ледовых условий, которые не всегда предсказуемые», — добавил министр.

Однако Чекунков признался в интервью телеканалу РБК, что не видит «большой трагедии», если в следующем году не удастся перевезти 80 млн т по арктическому маршруту: «На самом деле все инвестиции в производство товаров, для которых развивается Северный морской путь, уже практически сделаны. И мы видим не то что 100 млн т, мы видим 200 млн т где-то в начале, к 2030, 2031, 2032 году». «То есть Северный морской путь будет совершенно глобальным магистральным коридором», — заключил он.

По мнению координатора экспертного совета Проектного офиса Арктики, доцента Института общественных наук РАНХиГС Александра Воротникова, целевой показатель грузопотока по СМП в 2024 году будет скорректирован. «Увеличение трафика базируется на перевозке полезных ископаемых, СПГ и нефти, а поскольку наблюдается уменьшение поставок, тенденции к его увеличению не видно, только если за счет Китая, Индии и других дружественных стран. Остался год, и совершенно не видно, что будет лучше», — предупреждает эксперт.