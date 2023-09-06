Министр заявил о нехватке ледоколов для развития Северного морского пути

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил в интервью РБК о нехватке флота ледового класса для развития Северного морского пути в Арктике. По его словам, сейчас в мире недостаточно верфей для строительства такого флота

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил в интервью РБК накануне Восточного экономического форума о нехватке ледоколов для развития Северного морского пути (СМП).

В 2022 году по СМП было поставлено 34 млн т грузов, в 2023 году планируется поставить столько же, утверждает Чекунков. По итогам 2024 года пассажиропоток по этому маршруту должен быть увеличен более чем вдвое, до 80 млн т, а к 2031 году — до 200 млн т.

Однако для такого роста грузопотока пока недостаточно ледоколов не только в России, но и в мире в целом. «Пожалуй, у меня наибольшую озабоченность вызывает как раз доступность в достаточном количестве флота ледового класса. Просто в мире пока в том объеме, который необходим, чтобы 200 млн т перевозить уже через семь-восемь лет, его нет. А цикл производства большого танкера ледового класса — это же не месяцы, а это годы», — сказал министр.

По его словам, проблема в основном в недостатке производственных мощностей. Он отметил: «Есть ли в таком количестве верфи, есть ли в таком количестве специалисты — это, наверное, как раз та тема, где интересно разговаривать с нашими крупнейшими партнерами на предмет кооперации». Сейчас ведутся переговоры об этом, в частности с Индией, представители которой будут участвовать в ВЭФ в этом году, и Китаем, утверждает Чекунков. «Индия заинтересована в совместной работе по развитию северной навигации и потенциально в совместном судостроении. Это достаточно большая океанская держава. Конечно, Китай, — рассуждает он. — Где-то вместе флот ледового класса в достаточном количестве мы сможем произвести».

В 2022 году правительство утвердило программу, включающую строительство 50 ледоколов и судов ледового класса для работы на СМП до 2035 года. Эта программа предусматривает также возведение ряда инфраструктурных объектов — терминалов по перевалке угля, нефти и сжиженного природного газа (СПГ), портов, аварийно-спасательных центров, а также формирование орбитальной группы спутников. На реализацию проекта будет выделено около 1,8 трлн руб., из которых 620 млрд руб. — средства федерального бюджета.

В конце 2022 года о риске дефицита ледоколов предупреждали зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и представители оператора СМП «Росатома». По словам Медведева, половина группировки из шести судов ледокольного флота под управлением «Росатома» была построена по устаревшим технологиям, их срок службы неоднократно продлевался и к 2026–2027 годам они уже выработают свой ресурс. «Если в ближайшее время их не заменить новыми судами по современным проектам, а такие проекты, как известно, есть, они реализуются, то к 2030 году есть риск столкнуться с дефицитом ледокольных мощностей», — отметил он.

Премьер Михаил Мишустин говорил в июне 2023 года на совещании о необходимости подготовить дальнейшие шаги для развития Северного морского пути, в том числе выработать меры по строительству судов ледового и неледового классов. «От решения этих вопросов зависит благополучие жителей Арктической зоны, Дальнего Востока и развитие нашей экономики в целом», — подчеркнул он.