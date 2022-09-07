Бизнес попросил изменить закон о разведении кур и гусей на дачах

По данным «Коммерсанта», в Росптицесоюзе опасаются, что в текущем виде закон грозит распространением птичьего гриппа и попаданием вируса на крупные предприятия

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз — объединяет свыше 250 отраслевых организаций) попросил внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд. Вопрос обсуждался на совещании в Россельхознадзоре 2 сентября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Закон был подписан президентом Владимиром Путиным 14 июля этого года. При разведении птиц владельцев участков обязали соблюдать ветеринарные и санитарно-эпидемиологические нормы, а мясо и яйца использовать только для собственных нужд. До этого куриц, уток, гусей и индеек разрешалось разводить только на участках, оформленных как личное подсобное хозяйство (ЛПХ).

По данным «Коммерсанта», в Росптицесоюзе опасаются, что в текущем виде закон грозит распространением птичьего гриппа, попаданием вируса на предприятия и, как следствие, сокращением производства. Как следует из статистики Россельхознадзора, в 2021 году было зарегистрировано семь случаев птичьего гриппа на птицефабриках и 46 вспышек — в личных хозяйствах.

Один из источников газеты среди производителей мяса объяснил, что содержащиеся на личных участках птицы больше контактируют с дикими особями, их корм не проходит проверку, а происхождение самого поголовья часто не подтверждается. Другой источник на рынке указал, что с учетом профицита на российском рынке мяса птицы и яиц экономическая целесообразность разведения птицы в личных хозяйствах кажется сомнительной, так как в промышленном секторе продукция будет дешевле.

В группе «Черкизово» рассказали «Коммерсанту», что крупные производители мяса инвестируют «беспрецедентные суммы» в биобезопасность, но полноценная защита не может быть обеспечена, если в частных подворьях будет болеть птица, а регулятор не сможет это контролировать. Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов отметил, что ветеринарные врачи не могут добраться до всех дачных участков, чтобы проверить соблюдение правил разведения птицы.

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Госдума приняла законопроект, разрешающий разведение птицы на дачах, 28 июня. Зампредседателя комитета нижней палаты по аграрным вопросам Юлия Оглоблина тогда говорила, что «по этой инициативе существует большая потребность от членов товариществ», отметив, что в связи с законопроектом «есть много спорных моментов». 8 июля документ одобрил Совет Федерации, после чего его подписал президент.

Другие поправки в рамках этого закона предполагают упрощение процедуры передачи садовых и огородных участков общего пользования в долевую собственность. Кроме того, товарищества садоводов и огородников получили право проводить голосования по тем или иным вопросам дистанционно.