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Путин разрешил разводить кур, гусей и кроликов на дачах

Продукцию от разведения домашней птицы и кроликов можно будет использовать только в личных нуждах, а для их выращивания необходимо соблюдать градостроительный регламент, ветеринарные и санитарные нормы
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам разводить сельскохозяйственную птицу (кур, уток, гусей и индюков) и кроликов на садовых и огородных участках.

Мясо и яйца при этом можно использовать только для собственных нужд. Разводить птиц и кроликов можно лишь на участках, где по градостроительному регламенту разрешено обустраивать, например, курятники. В противном случае необходимо будет получить специальное разрешение. Владельцы животных должны будут соблюдать земельное законодательство, ветеринарные и санитарно-эпидемиологические нормы.

В сентябре прошлого года до Верховного суда дошло дело россиянки, на дачном участке которой обнаружили курятник. Суд оштрафовал ее на 10 тыс. руб. и запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных. Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в беседе с РБК поясняла, что садовый участок предназначен для отдыха или выращивания сельскохозяйственных культур, а заводить скот можно лишь в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству.

Госдума приняла законопроект, разрешающий кур на дачах, 28 июня. Зампредседателя комитета нижней палаты по аграрным вопросам Юлия Оглоблина отмечала, что «по этой инициативе существует большая потребность от членов товариществ», отметив, что в связи с законопроектом «есть много спорных моментов». 8 июля документ одобрил Совет Федерации.

Другие поправки в рамках этого закона предполагают упрощение процедуры передачи садовых и огородных участков общего пользования в долевую собственность. Кроме того, товарищества садоводов и огородников получили право проводить голосования по тем или иным вопросам дистанционно.

Имущество общего пользования в границах садоводства или огородничества разрешается передавать в собственность организаций, которые занимаются газо-, водо, тепло- и электроснабжением и водоотведением. Члены некоммерческих организаций независимо от даты вступления в садоводство или огородничество смогут до 1 марта 2031 года бесплатно и без проведения торгов получить земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
куры кролики Владимир Путин
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