Деревянную мебель предложили сделать обязательной для стандартного жилья

Наличие встроенной мебели из дерева, произведенной на территории ЕАЭС, может стать обязательным для стандартного жилья. Проработать этот вопрос по поручению главы правительства Дмитрия Медведева должны уже к октябрю

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил «проработать вопрос включения в критерии отнесения жилых помещений к стандартному жилью наличие встроенной мебели из дерева, произведенной на территории Евразийского экономического союза». Об этом говорится в итоговом протоколе правительственного совещания «Об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины», которое состоялось в Петрозаводске 20 июля (есть в распоряжении РБК).

Согласно документу уже к 3 октября Минстрой, Минпромторг и Минэкономразвития при участии «Дом.РФ» должны подготовить свои предложения по этому вопросу. В тексте поручения также указано, что ведомства должны изучить ​«возможность приобретения с помощью ипотечного кредитования жилых помещений, укомплектованных встроенной мебелью».

В Минстрое и Минэкономразвития подтвердили, что получили поручение, в Минпромторге не ответили на запрос РБК. В пресс-службе «Дом.РФ» переадресовали вопрос в Минстрой.

Автор инициативы — гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков, присутствовавший на совещании у Медведева. Шестаков также является президентом Ассоциации предприятий мебельной деревообрабатывающей промышленности России (в состав НКО входят более 90 мебельных предприятий, деревообрабатывающие компании). «На эту тему я выступал, и Дмитрию Анатольевичу эта идея понравилась, и он поручил министру строительства заняться проработкой этого вопроса», — рассказал РБК сам Шестаков.

По его словам, он предложил включить в «стандарт сдаваемого жилья» отделку и минимальный набор мебели — для кухни, прихожей и ванной комнаты. При этом, по его словам, необходимо, чтобы этот стандарт стал обязательным для всех застройщиков, «по крайней мере для экономпроектов». «Чтобы не было пяти лет ремонта, когда весь дом стучит молотками, чтобы было как в Европе», — говорит он.

Очевидно, инициатива может поддержать и спрос на мебель. Согласно оценке аналитиков «РБК Исследования рынков», объем розничных продаж мебельной продукции в России по итогам 2017 года снизился на 4,9%, составив 397,1 млрд руб. Продажи, согласно исследованию «Прогноз развития рынка мебели на 2017–2018 годы», снижаются с 2015 года. Впрочем, по данным Шестакова, рынок мебели в России в прошлом году не упал, а вырос на 1–2%.

Александр Шестаков (в центре) (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Разработка механизмов приобретения меблированного жилья в ипотеку, по его словам, увеличит спрос на такие квартиры. «Сейчас это можно сделать не всегда: все зависит от формы сотрудничества застройщика и производителя мебели. Если это агентский договор, то ипотечная схема невозможна. Если же застройщик закупает у нас мебель и устанавливает ее своими силами в рамках отделочных работ, то здесь ипотечная схема работает», — поясняет он.

Руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (входит в Setl Group) Ольга Трошева поясняет, что сейчас ипотечная схема с мебелью выглядит, например, так: в договоре долевого участия отражается полная стоимость квартиры с отделкой и мебелью, а клиенту после покупки жилья вручается сертификат, гарантирующий установку мебели после получения ключей.

Стандартное госжилье

По данным компании «Метриум», на первичном рынке недвижимости в старых границах Москвы представлено около 200 меблированных / частично меблированных квартир, это всего 0,6% рынка, в сегменте апартаментов доля таких объектов выше — 7,5%. Если же брать полностью меблированные объекты под ключ, то их доля в целом по рынку составляет всего 0,25%.

Стандарт вместо эконома Термин «стандартное жилье» с этого года заменил «жилье экономического класса». Недовольство старым названием еще в 2016 году высказал Игорь Шувалов, который тогда занимал пост первого вице-премьера: он назвал эту характеристику «унизительной». Критерии стандартного жилья сейчас разрабатывает Минстрой. Предполагалось, что они будут готовы уже в первом квартале 2018 года, но разработка еще продолжается. Разрабатываемые критерии в том числе будут определять высоту потолков в стандартном жилье на уровне 2,8 м (в жилье экономкласса высота потолков не прописывалась), а также наличие обязательной чистовой отделки квартир при сдаче дома в эксплуатацию. Пока требования для стандартного жилья не установлены, вместо них применяются критерии жилья экономического класса, определенные в приказе Минстроя «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью экономического класса». В приказе указано, что к экономклассу относятся отдельные дома или таунхаусы площадью не более 200 кв. м и квартиры площадью 20–150 кв. м в многоквартирных домах, которые обеспечены электричеством, водой, отоплением, вентиляцией и иногда газом. Никаких иных требований к квартирам не предъявляется.

«Критерии стандартного жилья будут касаться, конечно, именно социального жилья, проектов реновации», — считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Но, по ее прогнозу, в будущем это может затронуть и частные проекты. «Возможность купить квартиру с мебелью важна для сегмента совсем недорогого жилья, чтобы человек мог сразу въехать в квартиру с минимальным набором мебели. Это правильная инициатива. Потом это требование, возможно, распространится и дальше, не сразу, а думаю, в перспективе около пяти лет», — говорит Литинецкая.

По словам Ольги Трошевой, инициатива соответствует европейскому опыту домостроения, где покупателям предлагается полностью готовое жилье. «Для жителей западных стран это неудивительно, так как они часто меняют жилье и хотят тратить на переезд минимум времени. Но в российских реалиях, на мой взгляд, преждевременно обязывать застройщиков реализовывать квартиры с мебелью, так как это может оттолкнуть значительную долю покупателей», — уверена Трошева, поясняя, что «многие воспринимают покупку квартиры как некий жизненный этап, поэтому и к оформлению ее интерьера подходят более требовательно». Этого мнения придерживаются и в «Группе ЛСР». «Сегодняшний покупатель отчасти дизайнер и хочет сам обустроить свою квартиру, если, конечно, приобретает ее для себя, а доля таких покупателей в общем объеме продаж превалирует, — говорят в компании. — Именно поэтому наличие мебели в квартире как обязательный критерий массового жилья вряд ли будет сильно востребовано аудиторией. Тем более что это повлияет на конечную стоимость жилья в сторону повышения».

В деревообрабатывающей отрасли, напротив, положительно оценивают инициативу. По словам гендиректора компании «Свеза» Анатолия Фришмана, который также присутствовал на совещании в Петрозаводске, «важно, что подобные проекты дают помимо социального развития в виде повышения уровня жизни граждан возможность для развития промышленности, и в частности деревообрабатывающей отрасли». «Предприятия, обеспеченные государственными заказами, начиная от лесодобывающих компаний, далее деревообрабатывающих предприятий, а после — российских производителей мебели, получат стимул к расширению и модернизации производств, а также к созданию новых рабочих мест, что способно положительно повлиять на развитие регионов, в которых производства базируются», — говорит Анатолий Фришман.