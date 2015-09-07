Кудрин предсказал повышение цен на продукты после принятия закона Яровой

После принятия поправок в закон «О торговле», инициированных группой депутатов во главе с Ириной Яровой, цены на продукты могут повыситься, а в экономике увеличатся риски. Такое мнение высказал Алексей Кудрин

Председатель комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин (Фото: Николай Асмоловский для РБК)

Закон о снижении или полном отказе от бонусов в ретейле может повысить риски в экономике и привести, в том числе к повышению цен на продукты. Такую оценку дал законопроекту о внесении изменений в закон «О торговле» председатель комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин в рамках круглого стола «Торговля — фактор экономического роста», передает ТАСС. ​

«В условиях снижения спроса, очень жесткой ситуации для торговых сетей и поставщиков, это (снижение бонусов или отказ от них) вносит очень серьезные дополнительные риски в экономику», — сказал Кудрин. По его словам, последствия от новых ограничений и изменений «будут непредсказуемыми».

Среди прочих эффектов Кудрин не исключил и повышения цен на продукты.​

Ранее свое заключение на законопроект опубликовало Минэкономразвитие. В ведомстве пришли к похожим выводам. Сокращение бонусов, посчитали там, во-первых, ударит по самим поставщикам, поскольку лишит их инструмента конкуренции. Во-вторых, сокращение бонусов в конечном счете ударит по потребителям, так как сети, у которых вырастет цена закупки и стоимость оборотных средств, просто заложат свои потери в цену товара на полке.

Поправки в закон «О торговле» были внесены группой сенаторов и депутатов во главе с Ириной Яровой 21 января. Они ужесточают ограничения для сетей по сравнению с действующей редакцией закона. В том числе законопроект предусматривает снижение максимального разрешенного размера ретробонуса (премии за объем продаж, выплачиваемые поставщиками магазинам) с 10% до 3% суммы поставки и запрещение любых дополнительных выплат сетям со стороны поставщиков. В первом чтении закон был принят 19 мая.

В июле 2015 года Минпромторг разместил для общественного обсуждения свой проект поправок в закон «О торговле». Ко второму чтению министерство предложило вообще запретить выплату всех возможных видов вознаграждений, включая ретробонусы. ​

Проект поправок в закон «О торговле» вызвал неоднозначную реакцию и стал объектом жесткой полемики. Комитет по экономполитике Госдумы одобрил законопроект, несмотря на отсутствие официального отзыва правительства и возражения представителя Минпромторга.