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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+26,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
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Суд признал недействительным лишение «Просвещения» товарных знаков
В 2018 году «Просвещение» отсудило у конкурента 3,76 млрд руб. за незаконное использование товарных знаков, которых Роспатент лишил издательство спустя месяц
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Суд по интеллектуальным правам признал недействительными решения Роспатента о лишении издательства «Просвещение» двух товарных знаков, представляющих собой стилизованное изображение глобуса с аббревиатурой ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты), следует из карточки дела.

«Суд подтвердил, что «Просвещение» является их законным владельцем и имеет право защищаться от любых нарушений в отношении наших логотипов и предъявлять соответствующие требования и иски к нарушителям», — сказала вице-президент группы «Просвещение» по корпоративным и правовым вопросам Наталья Фирсова.

РБК направил запрос в пресс-службу Роспатента.

Бизнес
Издательство «Просвещение» лишили прав на оспоренный товарный знак

Данные товарные знаки были предметом спора «Просвещения» с конкурирующим издательством «Вентата-Граф» (входит в «Российский учебник»), с последнего взыскали 3,76 млрд руб. за незаконное использование. Роспатент лишил «Просвещение» знака с аббревиатурой в июне 2018 года. Данное решение издательство обжаловало в суде, «Вентата-Граф» в данном процессе было заявлено как третье лицо.

Вице-президент «Российского учебника» Андрей Галиев заявил РБК, что компания определит дальнейшие действия, после того как будет опубликован полный текст судебного решения. «В любом случае мы считаем оспариваемое решение Роспатента юридически обоснованным и справедливым», — сообщил он.

Авторы: Константин Нагаев, Мария Истомина
Теги: издательство «Просвещение», товарный знак, Роспатент
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