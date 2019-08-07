Суд признал недействительным лишение «Просвещения» товарных знаков

В 2018 году «Просвещение» отсудило у конкурента 3,76 млрд руб. за незаконное использование товарных знаков, которых Роспатент лишил издательство спустя месяц

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Суд по интеллектуальным правам признал недействительными решения Роспатента о лишении издательства «Просвещение» двух товарных знаков, представляющих собой стилизованное изображение глобуса с аббревиатурой ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты), следует из карточки дела.

«Суд подтвердил, что «Просвещение» является их законным владельцем и имеет право защищаться от любых нарушений в отношении наших логотипов и предъявлять соответствующие требования и иски к нарушителям», — сказала вице-президент группы «Просвещение» по корпоративным и правовым вопросам Наталья Фирсова.

РБК направил запрос в пресс-службу Роспатента.

Данные товарные знаки были предметом спора «Просвещения» с конкурирующим издательством «Вентата-Граф» (входит в «Российский учебник»), с последнего взыскали 3,76 млрд руб. за незаконное использование. Роспатент лишил «Просвещение» знака с аббревиатурой в июне 2018 года. Данное решение издательство обжаловало в суде, «Вентата-Граф» в данном процессе было заявлено как третье лицо.