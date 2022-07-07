Начальник подмосковного аэропорта Жуковский станет главой Red Wings

Евгений Солодилин (Фото: zhat.ru)

Руководитель подмосковного аэропорта Жуковский Евгений Солодилин возглавит российскую авиакомпанию Red Wings вместо Евгения Ключарева, сообщили ТАСС в пресс-службе «Ростеха» (аэропортом управляет холдинг АО «Рампорт Аэро», совладельцем которого является входящая в «Ростех» компания «ТВК Россия»).

«Подтверждаем информацию [о смене главы Red Wings с Ключарева на Солодилина]», — сообщили агентству в госкорпорации. Red Wings также подконтрольна «Ростеху».

О том, что в авиакомпании планируют сменить руководство, в ночь на 7 июля сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на авиационном рынке, в госкорпорации «Ростех» и в холдинге АО «Рампорт Аэро». По их данным, Солодилин должен заменить действующего главу авиакомпании Евгения Ключарева, который покинет свой пост в течение нескольких дней.

По словам собеседников издания, причиной кадровой перестановки может быть стремление «Ростеха» усилить позиции авиакомпании за счет «более лояльных» кадров. Солодилин на посту главы Red Wings собирается скорректировать ее стратегию и сделать приоритетами перевозчика ориентацию на международные рейсы и пополнение парка самолетами Ту-204. Сейчас авиапарк компании состоит в основном из самолетов Sukhoi Superjet (SSJ 100) отечественного производства. По данным «РБК Компании», в 2021 году выручка АО «Ред Вингс», которая управляет авиакомпанией, составила 23,3 млрд руб., однако компания осталась в убытке почти на 2 млрд руб.

Евгений Солодилин стал генеральным директором холдинга «Рампорт Аэро» 16 марта после добровольной отставки его предыдущего руководителя Томаса Вайшвилы. До этого занимал пост первого заместителя генерального директора АО «Рампорт Аэро».