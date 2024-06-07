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ПМЭФ-2024 ,  
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Эксклюзив

Глава АвтоВАЗа не исключил повышения цен на Lada осенью

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ПМЭФ-2024
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Эксклюзивы РБК
АвтоВАЗ осенью может еще раз проиндексировать цены на уровень накопленной инфляции осенью этого года. Об этом в интервью РБК рассказал глава компании Максим Соколов
Максим Соколов
Максим Соколов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

АвтоВАЗ может осенью этого года еще раз проиндексировать цены на свои автомобили, рассказал в интервью телеканалу РБК президент компании Максим Соколов.

«Вообще он (еще один этап индексации цен. — РБК) в принципе… предусмотрен. Индексация в соответствии с инфляцией в течение года, как у всех компаний, открыто работающих на рынке или предприятий-монополистов, — всегда индексация в пределах инфляции заложена. И поскольку мы проиндексировали в мае чуть ниже чем накопленная инфляция за истекший период с осени прошлого года, то, соответственно, осенью мы снова внимательно проанализируем этот вопрос и вернемся к этой теме», — ответил Соколов на соответствующий вопрос.

В мае АвтоВАЗ уже повысил цены на свои модели. Большинство из них прибавили в цене около 50 тыс. руб., сообщал Autonews. До этого производитель повышал цены осенью 2023 года.

«Майская индексация была в пределах 3%, даже чуть ниже, если брать весь модельный ряд. На некоторые виды нашей продуктовой линейки, причем самые бюджетные, мы не повышали цены», — добавил Соколов. В целом, 70% автомобилей Lada продаются при тех или иных кредитных продуктах, а дорогие модели, — топовые комплектации Lada Vesta, — даже на 80–85% продаются в кредит, добавил он. Поэтому влияние высокой ключевой ставки ЦБ на спрос ощущается, отметил Соколов, «но в большей степени она влияет на себестоимость производства».

Спор АвтоВАЗа и калининградского «Автотора»

На сессии в рамках Петербургского международного экономического форума, посвященной развитию российского автопрома, возник спор между представителем АвтоВАЗа и «Автотора» о подходах к регулированию авторынка и созданию условий для локализации производства для автопроизводителей.

Вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак предложил с помощью «регуляторики» создать условия производства, при котором «какие-то субсидии, может быть, и не понадобились бы». «Мы считаем, что необходимо разумное регулирование рынка внутри России через инструменты СПИК (специнвестконтракты автозаводов с Минпромторгом. — РБК). У нас сейчас в некоторых ценовых сегментах порой несколько автопроизводителей, автосборщиков. И за счет того, что их много в одном ценовом сегменте, идет фрагментация. Слишком много моделей, слишком много платформ». По мнению Громака, в легковом сегменте в одном классе должно быть не более трех платформ, чтобы производство было рентабельным.

На это заявление Денис Пак, бывший руководитель автомобильного департамента Минпромторга, а ныне президент калининградского «Автотор холдинг», отметил, что государство с помощью СПИК как раз «разводило» все отечественные заводы по сегментам, чтобы не создавать излишней конкуренции. АвтоВАЗ, по мнению Пака, сам нарушил эту субординацию, подняв цены на свои автомобили на 35–40% и выйдя в высокий ценовой сегмент. Сергей Громак ответил, что цены на Lada были подняты всего на 2,9%. «Я говорю в целом про рост, который был с 2022 года», — уточнил Пак.

Позднее президент АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что рост на 40% — это период индексации, но с периода «морковкиного заговенья». Он призвал не жонглировать цифрами. По словам топ-менеджера, основная доля в этом росте цен была сделана еще предыдущим акционером предприятия, компанией Renault (ушла с российского рынка в 2022 году).

Соколов также упрекнул «Автотор» в том, что предприятие не локализовало ни одного компонента, хотя работает с 1996 года. «Наверное, работают ради своих акционеров, используя наши средства утильсбора, которые собираются со всей отрасли», добавил он.

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Элина Тихонова
При участии
Анастасия Львова
АвтоВАЗ цены индексация
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