Умер бывший глава производителя Johnnie Walker, Guinness и Baileys
Экс-глава крупнейшего мирового производителя алкогольных напитков премиум-класса Diageo Иван Менезес умер на 64-м году жизни, сообщается на ее сайте.
Британская компания Diageo производит алкоголь под целым рядом брендов, в том числе виски Johnnie Walker, водку Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, пиво Guinness, джин Gordon’s и другие.
В сообщении говорится, что Менезес умер после «непродолжительной болезни».
Он работал в Diageo в 1997 году и возглавлял ее с июля 2013 года. 30 июня Менезис должен был уйти на пенсию. Однако 5 июня компания сообщила, что он находится в больнице из-за осложнений после экстренной операции в связи с язвой желудка.
Врио исполнительного директора была назначена Дебра Крю, которая с октября 2022 года занимает должность главного операционного директора. Она также работала в PepsiCo, Kraft Foods, Nestle и Mars.
В марте 2022 года Diageo приостановила поставки в Россию, а в июне того же года объявила об уходе из страны.