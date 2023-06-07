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Бизнес ,  
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Умер бывший глава производителя Johnnie Walker, Guinness и Baileys

Экс-глава производителя алкогольных напитков Diageo Айван Менезис умер в возрасте 63 лет
Менезис работал в компании с момента ее основания. В начале июня он попал в больницу из-за осложнений после операции в связи с язвой желудка
Иван Менезес
Иван Менезес (Фото: Maja Smiejkowska / Reuters)

Экс-глава крупнейшего мирового производителя алкогольных напитков премиум-класса Diageo Иван Менезес умер на 64-м году жизни, сообщается на ее сайте.

Британская компания Diageo производит алкоголь под целым рядом брендов, в том числе виски Johnnie Walker, водку Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, пиво Guinness, джин Gordon’s и другие.

В сообщении говорится, что Менезес умер после «непродолжительной болезни».

Он работал в Diageo в 1997 году и возглавлял ее с июля 2013 года. 30 июня Менезис должен был уйти на пенсию. Однако 5 июня компания сообщила, что он находится в больнице из-за осложнений после экстренной операции в связи с язвой желудка.

Врио исполнительного директора была назначена Дебра Крю, которая с октября 2022 года занимает должность главного операционного директора. Она также работала в PepsiCo, Kraft Foods, Nestle и Mars.

В марте 2022 года Diageo приостановила поставки в Россию, а в июне того же года объявила об уходе из страны.

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