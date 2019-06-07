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China Mobile $80 (+76,95%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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На Украине сообщили об аресте самолетов российской компании
Суд запретил компании «Волга-Днепр» эксплуатацию пяти Ан-124, поскольку та проводила техобслуживание в обход «Антонова», сообщили представляющие интересы украинского концерна юристы
Ан-124 (Фото: Jan Woitas / DPA / ТАСС)

Подольский райсуд Киева арестовал пять гражданских транспортных самолетов, принадлежащих российской компании «Волга-Днепр», сообщили РБК в пресс-службе украинской юридической фирмы «Ильяшев и партнеры». Последняя представляет интересы концерна «Антонов».

В сообщении говорится, что арестованы пять самолетов Ан-124-100. Решение суд вынес в рамках уголовного дела о нарушении правил полетов (ст. 281 УК Украины).

Спор касается техобслуживания самолетов. В сообщении юридической фирмы говорится, что Росавиация сертифицировала немецкую компанию AMTES (Aircraft Maintenance and Engineering Service) для проведения техобслуживания. С ее помощью этим самолетам «в обход ГП «Антонов» была продлена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов, заявили юристы.

Решение было принято судом 28 мая.

«Волга-Днепр» называет себя одним из лидеров на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых грузов с ежегодным грузооборотом 350 млн ткм, однако, по данным Росавиации за январь—апрель 2019 года (есть у РБК), компания занимает 12-е место по грузообороту и перевозке грузов. Парк компании состоит из 12 Ан-124-100 и пяти Ил-76. Таким образом, арестована почти треть авиапарка.

В Росавиации отказались комментировать ситуацию РБК. РБК направил запрос в авиакомпанию «Волга-Днепр».

В конце мая ОАК подал иск к «Антонову» из-за созданного более десяти лет назад совместного предприятия «ОАК-Антонов». В российской корпорации заявили, что украинский производитель самолетов не принимает участия в ее деятельности. Как сообщил РБК источник в отрасли, после присоединения Крыма к России «Антонов» «вообще никак не проявляет себя» в деятельности СП, что не позволяет даже ликвидировать компанию. Украинский концерн объявил о выходе из СП в 2015 году.

Автор: Андрей Гатинский
При участии: Мария Кокорева, Любовь Порываева
Теги: «Антонов», Украина, Самолет, арест
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