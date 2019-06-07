На Украине сообщили об аресте самолетов российской компании

Суд запретил компании «Волга-Днепр» эксплуатацию пяти Ан-124, поскольку та проводила техобслуживание в обход «Антонова», сообщили представляющие интересы украинского концерна юристы

Ан-124 (Фото: Jan Woitas / DPA / ТАСС)

Подольский райсуд Киева арестовал пять гражданских транспортных самолетов, принадлежащих российской компании «Волга-Днепр», сообщили РБК в пресс-службе украинской юридической фирмы «Ильяшев и партнеры». Последняя представляет интересы концерна «Антонов».

В сообщении говорится, что арестованы пять самолетов Ан-124-100. Решение суд вынес в рамках уголовного дела о нарушении правил полетов (ст. 281 УК Украины).

Спор касается техобслуживания самолетов. В сообщении юридической фирмы говорится, что Росавиация сертифицировала немецкую компанию AMTES (Aircraft Maintenance and Engineering Service) для проведения техобслуживания. С ее помощью этим самолетам «в обход ГП «Антонов» была продлена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов, заявили юристы.

Решение было принято судом 28 мая.

«Волга-Днепр» называет себя одним из лидеров на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых грузов с ежегодным грузооборотом 350 млн ткм, однако, по данным Росавиации за январь—апрель 2019 года (есть у РБК), компания занимает 12-е место по грузообороту и перевозке грузов. Парк компании состоит из 12 Ан-124-100 и пяти Ил-76. Таким образом, арестована почти треть авиапарка.