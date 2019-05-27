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ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»
Поводом для обращения в арбитраж стало совместное предприятие российской корпорации и украинского авиационного концерна. В ОАК утверждают, что уже долгое время украинская сторона не принимает участия в его деятельности
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление было подано в суд на прошлой неделе, 23 мая. В качестве третьих лиц выступают Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по Москве и совместное предприятие ОАК и «Антонова» в России — ООО «ОАК-Антонов». Основания исковых требований не уточняются, поскольку дело еще не принято к производству.

Комментируя обращение в суд, в Объединенной авиастроительной корпорации РБК заявили, что украинская сторона длительное время не принимает участия в деятельности совместного предприятия ООО «ОАК-Антонов», которое было создано более десяти лет назад.

«СП не ведет никаких проектов. В связи с этим принято решение о прекращении деятельности и ликвидации общества. Этим мотивировано обращение в суд», — отметили в российской корпорации.

Источник в авиаотрасли рассказал РБК, что несколько лет у компании «ОАК-Антонов» нет серьезных проектов. «Проблема в том, что СП 50 на 50, но после Крыма украинская сторона вообще никак не проявляет себя, несмотря на многочисленные обращения с нашей стороны — в том числе для того, чтобы ликвидировать компанию совместно. Поэтому пришлось обращаться в суд, чтобы вывести украинцев как сторону и ликвидировать предприятие самостоятельно», — пояснил источник.

Отвечая на вопрос, на какую сумму подан иск, источник пояснил, что «вопрос не в деньгах». «Там какие-то пара тысяч рублей, но это чисто госпошлина. В требованиях денег нет», — подытожил собеседник РБК.

ОАК — российский авиастроительный комплекс, который объединяет в своей структуре 24 компании авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. В частности, он является владельцем прав на самолеты «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе». Концерн «Антонов» производит самолеты серии «Ан». Самые известные — Ан-2, более известный как «кукурузник», Ан-124 («Руслан»), а также Ан-225 («Мрия»).

В 2011 году ОАК и «Антонов» заключили договор о создании на базе ООО «Управляющая компания «ОАК — Гражданские самолеты» СП «ОАК-Антонов». Спустя четыре года власти Украины издали распоряжение о выходе корпорации из СП с Россией.

Авторы: Анна Трунина, Мария Кокорева, Инна Сидоркова
Теги: ОАК, «Антонов», иск в суд
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