Бизнес , 07 мая, 16:54
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Бывшего гендиректора Wikimart приговорили к трем годам условно
Андрей Кленин
Бывший генеральный директор интернет-ретейлера Wikimart Андрей Кленин приговорен к трем годам условно по обвинению в растрате. Такое решение принял Головинский районный суд Москвы.
«Андрей Кленин признан виновным по ч.5 ст. 33 и ч.4 ст 160 («Растрата»), приговорен к лишению свободы условно на 3 года с испытательным сроком в два года», — заявили РБК в пресс-службе Головинского районного суда Москвы.
Как сообщает «Коммерсант», бизнесмена признали виновным в пособничестве в хищении 124 млн руб. у разорившегося Айманибанка.
«Мы недовольны этим решением и конечно же будем оспаривать его в вышестоящих инстанциях», — заявила РБК адвокат Кленина Любовь Сергеева.
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