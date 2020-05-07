Бывшего гендиректора Wikimart приговорили к трем годам условно

Андрей Кленин (Фото: Митя Алешковский / ТАСС)

Бывший генеральный директор интернет-ретейлера Wikimart Андрей Кленин приговорен к трем годам условно по обвинению в растрате. Такое решение принял Головинский районный суд Москвы.

«Андрей Кленин признан виновным по ч.5 ст. 33 и ч.4 ст 160 («Растрата»), приговорен к лишению свободы условно на 3 года с испытательным сроком в два года», — заявили РБК в пресс-службе Головинского районного суда Москвы.

Как сообщает «Коммерсант», бизнесмена признали виновным в пособничестве в хищении 124 млн руб. у разорившегося Айманибанка.

«Мы недовольны этим решением и конечно же будем оспаривать его в вышестоящих инстанциях», — заявила РБК адвокат Кленина Любовь Сергеева.

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