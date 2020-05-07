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СМИ узнали о возможном закрытии до половины магазинов одежды в Москве

По данным «Коммерсанта», под вопросом оказалось открытие точек, расположенных в крупных торговых центрах столицы
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Несколько крупных ретейлеров, специализирующихся на продаже одежды и обуви, могут не открыть часть магазинов и после снятия карантинных мер в Москве, сообщает «Коммерсантъ». Речь идет в том числе о точках, которые до начала пандемии коронавируса работали в крупных торговых центрах.

В частности, закрыть часть нерентабельных магазинов намерены сети H&M и Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti), утверждает издание со ссылкой на нескольких консультантов рынка коммерческой недвижимости. По их словам, оптимизировать работу российской части сети планирует и американская Gap, под брендом которой открыты магазины в торговых центрах «Европейский», «Афимолл» и «Метрополис».

Источник «Коммерсанта» также сообщил, что до 40 магазинов может закрыть сеть «Твое».

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В H&M при этом утверждают, что намерены открыть все свои точки, в Inditex от комментариев отказались. Представитель «Твое» заявил, что планового количества магазинов к закрытию не существует.

Издание указывает, что судьба части магазинов зависит от переговоров сетей с арендодателями, в ходе которых стороны не всегда готовы пойти на уступки с учетом складывающихся обстоятельств. К тому же ретейлерам придется оптимизировать свой бизнес на фоне роста онлайн-сегмента. По мнению генерального директора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, сокращение традиционных магазинов в сегменте fashion на фоне кризиса составит от 35 до 50%, а объем выручки может сократиться с прошлогодних 2,29 трлн руб. до 1,48 трлн руб.

В свою очередь директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева считает, что онлайн не станет основным каналом продаж в fashion-сегменте, а восстановление в отрасли может произойти в 2021 году при благоприятной экономической и эпидемиологической обстановке.

Автор: Артем Филипенок
Теги: карантин, ритейл
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