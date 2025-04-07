Дерипаска подал в британский суд на консультантов-разведчиков

Дерипаска подал в британский суд на раздведчиков из CT Group по делу «Трехгорки»

Осенью британский суд согласился с доводами миллиардера насчет документа в споре насчет «Трехгорной мануфактуры», на основании которого с того пытались взыскать $395 млн. Тогда ответчик раскрыл, что получил файл от CT Group

Олег Дерипаска (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд против разведывательного подразделения международной консалтинговой компании CT Group и ее бывших сотрудников. Заявление поступило в Высокий суд Англии и Уэльса, пишут «Ведомости».

Истцом выступает также кипрская компания бизнесмена Filatona Trading, а среди ответчиков помимо CT Solutions and Private Advisory указаны Юджин Керли и Лия Джеймс. Дерипаска и его компания требуют предоставить информацию о происхождении документа, который бизнесмен называет поддельным. В этом документе стоимость Трехгорной мануфактуры завышена.

На этот документ опирался бывший бывший замминистра финансов России и экс-глава ВЭБа Владимир Чернухин в своем иске в Высокий суд (иск позднее был отозван), рассказал газете представитель Дерипаски. В Quinn Emanuel, которые консультировали Чернухина, рассказали, что получили документ от CT Solutions and Private Advisory. Компания до суда не раскрыла происхождение документа по запросу Дерипаски.

Речь идет о судебной тяжбе между Дерипаской и Чернухиным за право владения половиной Трехгорной мануфактуры, она длилась несколько лет. Quinn Emanuel консультировала Чернухина и компанию Navigator Equities в споре с миллиардером и компанией Filatona Trading и предоставила документ под названием «отчет Главстроя», подтверждающий позицию ее клиента. Адвокаты структур Дерипаски усомнились в подлинности документа и обратили внимание суда на сомнительные детали: например, отчет был датирован 2016 годом, но содержал упоминание документа от 2018-го. Защита миллиардера сочла действия Quinn Emanuel «частью наглой схемы» для незаконного получения от него примерно $300 млн. Дело против Quinn Emanuel Дерипаска выиграл прошлой осенью. Суд согласился с аргументами миллиардера о сомнительности документа, на основании которого с того пытались взыскать $395 млн. Quinn Emanuel раскрыл источник документа, им была CT Group.

Принадлежащая Дерипаске компания «Базовый элемент» приобрела Трехгорную мануфактуру в 2002 году. Чернухин в своем иске утверждал, что в тот период был партнером бизнесмена и контролировал мануфактуру через кипрскую Navio Holdings, в которой ему лично принадлежало 50%. Однако доля была оформлена на жену истца Лолиту Данилину — та возглавила Трехгорную мануфактуру после приобретения предприятия структурами «Базового элемента». В 2004 году, после того как Чернухина уволили из ВЭБа, его взаимоотношения с Дерипаской были оформлены акционерным соглашением.

В 2017 году Лондонский арбитражный суд признал совладельцем компании Чернухина и обязал структуру Дерипаски выплатить тому $95,2 млн. Миллиардер не согласился с решением суда и подал апелляцию, но в феврале 2020-го Апелляционный суд Лондона подтвердил решение предыдущей инстанции. Чернухин впоследствии предоставил в суд документ, в котором утверждается, что за свою долю он должен получить $395 млн.

Состояние Дерипаски — $2,8 млрд, оценивает Forbes.