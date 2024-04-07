Как доходы россиян от предпринимательства выросли почти в два раза
Доходы россиян от предпринимательства в 2023 году выросли до 6,01 трлн руб. Этот показатель почти в два раза выше, чем доходы россиян в 2014 году, — тогда они составили 3,32 трлн руб., следует из расчетов замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Светланы Мисихиной, представленных в обзоре института.
Объем всех доходов россиян также вырос — с 47,31 трлн руб. в 2014 году до 88,33 трлн руб. в 2023 году.
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