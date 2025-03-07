Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в выводе 150 млрд руб.

Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов вывели из ООО «Газпром нефтехим Салават» около 150 млрд руб., считают в ведомстве

Кирилл Селезнев (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Бывшие топ-менеджеры «Газпрома» Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов вывели из ООО «Газпром нефтехим Салават» около 150 млрд руб., часть денежных средств была направлена на зарубежные счета, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий иск Генпрокуратуры.

По версии обвинения, Селезнев и Митюшов использовали должностное положение для заключения «стабильно выгодных» контрактов для подконтрольных им предприятий с 2011 года. «Названные лица действовали поэтапно и скоординировано с целью обогащения за счет имущества ПАО «Газпром» и государства как его учредителя и основного акционера», — говорится в иске надзорного ведомства.

Селезнев — генеральный директор ООО «РусХимАльянс», больше 15 лет входил в правление «Газпрома» и возглавлял «дочку» монополии «Газпром межрегионгаз». В январе 2019 года советник Селезнева в «Межрегионгазе» Рауль Арашуков был арестован по делу о хищении газа на сумму более 31 млрд руб. В апреле того же года Селезнев покинул «Газпром», после чего возглавил «РусХимАльянс» — СП «Газпрома» с «Русгаздобычей», которое занимается строительством газоперерабатывающего комплекса в районе Усть-Луги (Ленинградская область).

Митюшов — бывший глава «Газпром энерго», однокурсник Селезнева.

Предварительное заседание по этому делу состоится 25 марта в Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга.

Предварительное заседание по этому делу состоится 25 марта в Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга.

Об иске Генпрокуратуры к бывшим топ-менеджерам «Газпрома» стало известно 6 марта. Ведомство требует обратить их активы в доход государства.