Чистая прибыль «Совкомфлота» упала почти на 45%

По итогам 2024 года у «Совкомфлота», крупнейшей судоходной компании России, упали выручка, EBITDA и скорректированная чистая прибыль. В компании указывают, что продолжают работу по минимизации негативного влияния санкций

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Скорректированная чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» (FLOT) по итогам 2024 года упала на 44,67% по сравнению с 2023 годом, до 46,2 млн руб., следует из сообщения компании. Выручка сократилась на 19,3%, до $1,87 млрд, EBITDA — на 33,86%, до $1,04 млрд.

«Деятельность компании была подвержена влиянию геополитических факторов и незаконно вводимых санкций со стороны недружественных стран. Новые масштабные санкции со стороны министерства финансов США, введенные после отчетной даты, стали дополнительным ограничивающим фактором в работе компании. Компания продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкционных ограничений на свою деятельность, неизменно придерживаясь высоких стандартов безопасности мореплавания и качества морских операций», — следует из заявления «Совкомфлота».

«Совкомфлот» — крупнейший российский оператор крупнотоннажного флота, который используется для поставок на зарубежные рынки углеводородного сырья. В мае 2022 года находящийся в эксплуатации флот компании (собственные находящиеся в эксплуатации суда) насчитывал 134 судна. Компания обслуживает проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый порт», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2».

Еще в феврале 2022 года США ввели санкции против «Совкомфлота» и внесли компанию в Non-SDN Menu-Based Sanctions List (запрещает компании привлекать долговое и акционерное финансирование от американских инвесторов). С весны 2022-го компания также находится под санкциями Великобритании. В феврале 2024-го «Совкомфлот» был включен уже в «основной» санкционный SDN List (означает полный запрет для граждан и юридических лиц США совершать с ней любые транзакции). В SDN-лист также были внесены 12 грузовых судов, которые Минфин США связывает с компанией: «Анатолий Колодкин» и «Остров Сахалин» (оба под флагом Панамы), а также «Георгий Маслов», «Крымск», «Литейный проспект» и другие. В июне 2024-го оператор был включен в 14-й пакет санкций ЕС.

В начале 2025 года Минфин США внес в санкционные списки более 150 грузовых судов, перевозящих на экспорт российские нефть и газ. Часть из них американские власти считают относящимися к собственности «Совкомфлота».

Источник РБК в судоходной отрасли полагает, что «Совкомфлот» сталкивается с проблемами ремонта крупнотоннажных судов на иностранных верфях: зачастую компания вынуждена искать обходные пути для поставки комплектующих, что снижает время судов на рейсе.