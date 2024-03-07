Акционеры одобрили сделку с российским бизнесом «Яндекса»

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Акционеры нидерландской компании Yandex N.V. одобрили продажу российского «Яндекса» консорциуму инвесторов в рамках реструктуризации, сообщили в компании.

Закрытие сделки пройдет в два этапа. «На первом этапе ЗПИФ «Консорциум.Первый» выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю — до 68% — в МКПАО «Яндекс». Ожидается, что первый этап завершится в ближайшие недели, если все необходимые для этого условия будут выполнены», — говорится в сообщении.

Рынок позитивно реагирует на то, что акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили реструктуризацию российского бизнеса. По состоянию на 21:36 мск бумаги растут на 2,02% к закрытию предыдущего торгового дня, до 3650 рублей.

О том, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании, компания сообщила в начале февраля.