FT узнала, что переговоры о выкупе Gunvor Group фирмой из ОАЭ провалились
Переговоры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Co., ADNOC) с сырьевым трейдером Gunvor Group о покупке доли в последнем зашли в тупик из-за расхождений в размере сделки, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с процессом переговоров.
ADNOC надеялась приобрести сырьевого трейдера либо целиком, либо купить мажоритарную долю, но гендиректор Gunvor Торбьорн Торнквист не хочет уступать контроль над компанией.
«Торнквист, контролирующий почти 90% Gunvor, сказал людям из ADNOC, что готов продать миноритарный пакет только для того, чтобы получить средства для стимулирования роста», — отмечают собеседники издания.
Как пишет FT, покупка миноритарной доли в Gunvor Group не слишком интересна ADNOC, поэтому выход хоть на какую-то сделку теперь маловероятен.
РБК направил запрос представителю Gunvor.
О том, что Торнквист ведет переговоры о продаже Gunvor, Bloomberg писал еще в январе 2019 года. Тогда источники агентства называли как претендента алжирскую государственную нефтегазовую компанию Sonatrach.
В 2021-м генпрокуратура Швейцарии начала расследование возможного подкупа эквадорских чиновников бывшим сотрудником неназванной группы компаний по торговле сырьем, базирующейся в Женеве. Reuters и Financial Times писали, что речь идет о Gunvor. До этого бывший сотрудник этой компании Рэймонд Кохут признался в нью-йоркском суде, что дал взятку эквадорским чиновникам за получение контрактов в обход государственной нефтяной компании Petroecuador.
Gunvor Group со штаб-квартирой в Женеве — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров в мире. В 2021 году компания перевезла около 240 млн т грузов, включая нефть, газ и уголь. Чистая прибыль группы составила $726 млн при выручке $135 млрд.
До 19 марта 2014 года совладельцем Gunvor был российский миллиардер Геннадий Тимченко. За день до введения против него санкций Минфином США Тимченко продал свою долю в 43,5% Gunvor Торнквисту, и тот стал владельцем 87% акций группы. В середине ноября 2016 года стало известно, что глава и основной владелец Gunvor Group Торбьорн Торнквист сократил свою долю примерно до 60%.