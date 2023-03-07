FT узнала, что переговоры о выкупе Gunvor Group фирмой из ОАЭ провалились

О переговорах между ADNOC и Gunvor Group стало известно в сентябре. По данным FT, компания из ОАЭ рассчитывала приобрести мажоритарную долю в сырьевом трейдере, но основной владелец Gunvor был готов продать лишь миноритарный пакет

Фото: gunvorgroup.com

Переговоры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Co., ADNOC) с сырьевым трейдером Gunvor Group о покупке доли в последнем зашли в тупик из-за расхождений в размере сделки, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с процессом переговоров.

ADNOC надеялась приобрести сырьевого трейдера либо целиком, либо купить мажоритарную долю, но гендиректор Gunvor Торбьорн Торнквист не хочет уступать контроль над компанией.

«Торнквист, контролирующий почти 90% Gunvor, сказал людям из ADNOC, что готов продать миноритарный пакет только для того, чтобы получить средства для стимулирования роста», — отмечают собеседники издания.

Как пишет FT, покупка миноритарной доли в Gunvor Group не слишком интересна ADNOC, поэтому выход хоть на какую-то сделку теперь маловероятен.

РБК направил запрос представителю Gunvor.

О том, что Торнквист ведет переговоры о продаже Gunvor, Bloomberg писал еще в январе 2019 года. Тогда источники агентства называли как претендента алжирскую государственную нефтегазовую компанию Sonatrach.

В 2021-м генпрокуратура Швейцарии начала расследование возможного подкупа эквадорских чиновников бывшим сотрудником неназванной группы компаний по торговле сырьем, базирующейся в Женеве. Reuters и Financial Times писали, что речь идет о Gunvor. До этого бывший сотрудник этой компании Рэймонд Кохут признался в нью-йоркском суде, что дал взятку эквадорским чиновникам за получение контрактов в обход государственной нефтяной компании Petroecuador.