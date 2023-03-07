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«Коммерсантъ» узнал о новом витке дела о станках

«Коммерсантъ»: завод «Саста» заподозрили в поставках ненадлежащих станков «Роскосмосу»
ФСБ заподозрила завод «Саста» (входит в БПК Дианы Калединой) в поставках «Роскосмосу» тайваньских станков под видом российских, ненадлежащего качества и по завышенной стоимости. Против Калединой уже возбуждали три аналогичных дела
Диана Каледина
Диана Каледина (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Главу Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину заподозрили в поставках ненадлежащих станков «Роскосмосу». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудники ФСБ приехали на одно из ведущих предприятий БПК — завод «Саста», расположенный в Рязанской области. Визит санкционировал замглавы курирующего промышленные предприятия управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ генерал-майор Олег Хотюн.

Контрразведчики заподозрили завод в возможных хищениях денег «Роскосмоса», выделенных государством на модернизацию технологических линий «Красноярского машиностроительного завода».

Балтийская промышленная компания объединяет несколько промышленных предприятий — заводы «БПК-Север» и «БПК-Юг», станкостроительный завод «Саста», Сасовский литейный завод в Рязанской области и собственное конструкторское бюро. Она также выступает партнером ряда тайваньских, корейских и других компаний по производству тяжелого оборудования.

Газета пишет, что речь идет о поставке 42 станков на сумму 1,3 млрд руб. В ФСБ подозревают, что 14 станков числятся по документам производства «Састы», но на самом деле изготовлены на Тайване, не соответствуют техническому заданию и реализованы по завышенной стоимости.

Сторона защиты Калединой сочла подозрения ФСБ абсурдными. Адвокаты отметили, что их подзащитная за последние годы вложила в «Састу» несколько миллиардов собственных средств для обновления станочного парка, формирования запаса материалов и комплектующих.

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«Странная модель обогащения получается — нанимать почти тысячу рабочих, запускать собственное литейное производства, и все для того, чтобы просто перепродавать тайваньские станки под видом российских», — подчеркнули адвокаты.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру России изучить дело Калединой, которая полтора года находится под следствием по схожим обвинениям в мошенничестве со станками. В аппарате Титова считают, что «при наличии оснований» уголовное преследование должно быть прекращено.

Диану Каледину арестовали в августе прошлого года. По трем уголовным делам ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество в особо крупных размерах» и отправили в СИЗО «Арсеналка» в Санкт-Петербурге.

Следователи полагали, что мошенничество было допущено в 2017 году во время исполнения двух контрактов на поставку станков — на 84,1 млн и 76,8 млн руб. петербургскому АО «Звезда-Редуктор». Третий эпизод был связан с исполнением контракта на 35,6 млн руб. о поставке станков в декабре 2019 года красноярскому «Красмашу» (входит в структуру «Роскосмоса»).

Как полагает следствие, все эти деньги были похищены, так как оборудование оказалось не полностью российским, а содержащим детали производства Тайваня. Каледина свою вину отрицала.

В сентябре 2022 года Смольнинский суд в Санкт-Петербурге изменил ей меру по ходатайству следствия со стражи на запрет определенных действий. Следствие аргументировало это санкциями и операцией на Украине.

Суд согласился, что арест главы БПК под стражей «может воспрепятствовать своевременному исполнению» госконтрактов компании, в том числе договору предприятия завода «Саста» с оборонкой.

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Виктория Громова Виктория Громова
Диана Каледина ФСБ Роскосмос заводы станки
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