Задержанную за мошенничество со станками отпустили, чтобы их производить

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 60,04 (+0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:01
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 60,17 (+0,13) Инвестиции, 19 сен, 16:01
«Охрана мешает флиртовать с девушками»: глава Palantir — о работе с ЦРУ Pro, 10:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:22
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД 10:19
«Газпром» объявил о приостановке «Силы Сибири» на недельную профилактику Общество, 10:19
PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России Бизнес, 10:16
В России возобновили выдачу загранпаспортов нового поколения Общество, 10:14
Песков не увидел перспектив дипломатического урегулирования с Украиной Политика, 10:11
Медведев объяснил необходимость референдумов в Донбассе Политика, 10:11
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Петербурге загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м Общество, 09:57
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 09:56
Из-за удара по логистике настало золотое время для арендаторов складов Pro, 09:52
ЕС обсудит отмену права вето на антироссийские санкции Политика, 09:46
ЦИАН зафиксировал рост цен на гаражи в крупных городах России Недвижимость, 09:43
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации РБК и Вирсавия, 09:33
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Задержанную за мошенничество со станками отпустили, чтобы их производить

Задержанную за продажу китайских станков как российских отпустили наладить их выпуск
Главу БПК Диану Каледину, подозреваемую в поставках под видом российских станков оборудования, произведенного из китайских и тайваньских деталей, освободили из СИЗО. Следствие аргументировало это санкциями и операцией на Украине
Диана Каледина
Диана Каледина (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Смольнинский суд в Санкт-Петербурге освободил из СИЗО главу Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«14 сентября изменили ей меру по ходатайству следствия со стражи на запрет определенных действий», — сообщили в пресс-службе судов.

Адвокат Дианы Калединой Руслан Долотов подтвердил РБК эту информацию и выразил надежду, что с его подзащитной снимут все обвинения. Сейчас директора и бенефициара БПК Каледину подозревают в мошенничестве при поставке промышленных станков на 200 млн руб.

По данным газеты «Коммерсантъ», решение выпустить Каледину принял тот же следователь регионального главка МВД, кто 31 августа настаивал на необходимости ее ареста.

Мотивируя необходимость отпустить Каледину из СИЗО, следователь приводил те же аргументы, что и месяц назад, чтобы ходатайствовать перед судом об отправке предпринимательницы в СИЗО, — санкции против России и специальная военная операция на Украине, рассказал адвокат осужденной Руслан Долотов.

Суд согласился, что содержание главы БП под стражей «может воспрепятствовать своевременному исполнению» госконтрактов компании, в том числе договору предприятия завода «Саста», который входит в состав БПК, с оборонкой.

«Руководство ведущих предприятий тяжелой промышленности России завалили следствие ходатайствами об изменении ей меры пресечения», — сообщил газете адвокат.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям
Статьи
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Инструкции
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Фото: China Stringer / Reuters Как надвигающаяся зима скажется на акциях «Газпрома» и НОВАТЭКа
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи

Балтийская промышленная компания объединяет несколько промышленных предприятий — заводы «БПК-Север» и «БПК-Юг», станкостроительный завод «Саста», Сасовский литейный завод в Рязанской области и собственное конструкторское бюро. Она также выступает партнером ряда тайваньских, корейских и других компаний по производству тяжелого оборудования.

Каледину арестовали с третьей попытки в минувшем августе. По трем уголовным делам ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах, до десяти лет лишения свободы) и отправили в петербургское СИЗО «Арсеналка».

Следствие считает, что мошенничество было допущено еще в 2017 году, во время исполнения двух контрактов на поставку станков — на 84,1 млн и 76,8 млн руб. петербургскому АО «Звезда-Редуктор», который производит судовые редукторные передачи. Третий эпизод уголовного дела касался контракта на 35,6 млн руб. о поставке станков в декабре 2019 года красноярскому «Красмашу» (входит в структуру «Роскосмоса»). По мнению следствия, все эти деньги были похищены, так как оборудование оказалось не полностью российским, а содержащим детали производства Тайваня.

До этого следствие уже пыталось отправить Каледину под арест по похожим обвинениям, однако безуспешно.

Аргументируя необходимость отправить предпринимательницу в СИЗО, следствие заявляло, что БПК «маскирует противоправные действия под мнимую работу по импортозамещению», в результате ущерб может быть нанесен оборонно-промышленному комплексу как «стратегически важной отрасли экономики государства».

Сторона зашиты указывала тогда, что экспертизы станков следствие не проводило (их назначили только после задержания главы БПК), заказчики претензий к Калединой и исполненным контрактам не имеют и уже несколько лет успешно используют оборудование, поставленное БПК.

Каледина свою вину отрицала. В ее поддержку в Санкт-Петербурге выступили Торгово-промышленная палата и бизнес-омбудсмен Александр Абросимов. При аресте суд также приобщил к делу обращения и поручительства за обвиняемую от «Красмаша», структур «Ростеха» и «Роскосмоса», АО «Механика» и правозащитников.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Любовь Порываева Любовь Порываева
станки мошенничество уголовное дело Диана Каледина
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Главу БПК задержали за поставки китайских станков под видом российских
Общество
Путин назвал полное импортозамещение не нужным и невозможным
Политика
В мэрии рассказали о работе программы импортозамещения в строительстве
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter