Задержанную за продажу китайских станков как российских отпустили наладить их выпуск

Задержанную за мошенничество со станками отпустили, чтобы их производить

Главу БПК Диану Каледину, подозреваемую в поставках под видом российских станков оборудования, произведенного из китайских и тайваньских деталей, освободили из СИЗО. Следствие аргументировало это санкциями и операцией на Украине

Диана Каледина (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Смольнинский суд в Санкт-Петербурге освободил из СИЗО главу Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«14 сентября изменили ей меру по ходатайству следствия со стражи на запрет определенных действий», — сообщили в пресс-службе судов.

Адвокат Дианы Калединой Руслан Долотов подтвердил РБК эту информацию и выразил надежду, что с его подзащитной снимут все обвинения. Сейчас директора и бенефициара БПК Каледину подозревают в мошенничестве при поставке промышленных станков на 200 млн руб.

По данным газеты «Коммерсантъ», решение выпустить Каледину принял тот же следователь регионального главка МВД, кто 31 августа настаивал на необходимости ее ареста.

Мотивируя необходимость отпустить Каледину из СИЗО, следователь приводил те же аргументы, что и месяц назад, чтобы ходатайствовать перед судом об отправке предпринимательницы в СИЗО, — санкции против России и специальная военная операция на Украине, рассказал адвокат осужденной Руслан Долотов.

Суд согласился, что содержание главы БП под стражей «может воспрепятствовать своевременному исполнению» госконтрактов компании, в том числе договору предприятия завода «Саста», который входит в состав БПК, с оборонкой.

«Руководство ведущих предприятий тяжелой промышленности России завалили следствие ходатайствами об изменении ей меры пресечения», — сообщил газете адвокат.

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Балтийская промышленная компания объединяет несколько промышленных предприятий — заводы «БПК-Север» и «БПК-Юг», станкостроительный завод «Саста», Сасовский литейный завод в Рязанской области и собственное конструкторское бюро. Она также выступает партнером ряда тайваньских, корейских и других компаний по производству тяжелого оборудования.

Каледину арестовали с третьей попытки в минувшем августе. По трем уголовным делам ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах, до десяти лет лишения свободы) и отправили в петербургское СИЗО «Арсеналка».

Следствие считает, что мошенничество было допущено еще в 2017 году, во время исполнения двух контрактов на поставку станков — на 84,1 млн и 76,8 млн руб. петербургскому АО «Звезда-Редуктор», который производит судовые редукторные передачи. Третий эпизод уголовного дела касался контракта на 35,6 млн руб. о поставке станков в декабре 2019 года красноярскому «Красмашу» (входит в структуру «Роскосмоса»). По мнению следствия, все эти деньги были похищены, так как оборудование оказалось не полностью российским, а содержащим детали производства Тайваня.

До этого следствие уже пыталось отправить Каледину под арест по похожим обвинениям, однако безуспешно.

Аргументируя необходимость отправить предпринимательницу в СИЗО, следствие заявляло, что БПК «маскирует противоправные действия под мнимую работу по импортозамещению», в результате ущерб может быть нанесен оборонно-промышленному комплексу как «стратегически важной отрасли экономики государства».

Сторона зашиты указывала тогда, что экспертизы станков следствие не проводило (их назначили только после задержания главы БПК), заказчики претензий к Калединой и исполненным контрактам не имеют и уже несколько лет успешно используют оборудование, поставленное БПК.

Каледина свою вину отрицала. В ее поддержку в Санкт-Петербурге выступили Торгово-промышленная палата и бизнес-омбудсмен Александр Абросимов. При аресте суд также приобщил к делу обращения и поручительства за обвиняемую от «Красмаша», структур «Ростеха» и «Роскосмоса», АО «Механика» и правозащитников.