У Coca-Cola впервые за несколько лет появится новый вкус

В Северной Америке появится Coca-Cola со вкусом малины и пряностей. В компании сообщили, что при создании нового вкуса ориентировались на предпочтения потребителей

Фото: coca-cola.com

Coca-Cola выпустит первый за многие годы напиток с новым вкусом spiced — с малиной и пряностями, сообщает CNN.

Новая кола в ближайшие недели появится в продаже в США и Канаде сразу в двух версиях — с сахаром и без.

«Потребители ищут более смелые вкусы и более сложные вкусовые профили. Это тенденция, которую мы начали замечать не только в еде, но и в напитках, и мы подумали, что для нас это уникальное пространство, в котором можно поиграть», — сказала в интервью CNN вице-президент Coca-Cola по маркетингу в Северной Америке Сью Линн Ча.

По ее словам, вкус spiced (с англ. — пряный, пикантный) отвечает предпочтениям потребителей Coca-Cola, которая проводила специальное исследование. Оно выявило «рост желания потребителей попробовать напиток с пряностями». Выбор малины обусловлен ее популярностью в автоматах Coca-Cola Freestyle, где можно смешивать вкусы. В 2022-м ее выбрали в этих аппаратах более 5 млн раз.

Это первый за несколько лет новый вкус в североамериканском портфолио компании. Если не считать различных ограниченных серий, то формально последним нововведением будет запущенна в 2020-м Coca-Cola Cherry Vanilla. Однако в 2006-2007 годах производителей использовал схожее сочетание вкусов в газировке Coca-Cola Black Cherry Vanilla.

На данный момент Coca-Cola в США представлена в вариантах с сахаром и без (zero), ваниль и вишня (а также их микс; все три версии есть с сахаром и без); есть также «локальные» вкусы — вишня из Джорджии и калифорнийская малина.

Из России Coca-Cola решила уйти в 2022 году. Помимо колы эта компания выпускает напитки под брендами Fanta, Sprite, BonAqua, Burn, Schweppes и др. Они тоже перестали официально продаваться в России.

Российское подразделение Coca-Cola (ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия») переименовалось в ООО «Мултон Партнерс» и стало производить аналог Coca-Cola — «Добрый Cola». Появились и другие похожие напитки: например, в Республике Коми местное предприятие «Сыктывкарпиво» стал выпускать «Коми-колу». Продукция под брендом Coca-Cola попадает в Россию благодаря параллельному импорту.