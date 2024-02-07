Минфин предложил обязать банки отчитываться об операциях с бриллиантами

Минфин предлагает обязать банки передавать всю информацию об бриллиантах в госсистему, чтобы отслеживать камни. Инвесторы рассматривают необработанные алмазы в качестве редких квазивалютных инструментов, пояснили в «Алросе»

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Банки могут обязать предоставить данные об имеющихся у них бриллиантах, а с 1 сентября — вносить всю информацию о поступлении и продажу бриллиантов в государственную систему в сфере контроля за оборотом драгоценностей (ГИИС ДМДК). Такая инициатива содержится в проекте постановления, подготовленного Минфином, пишут «Известия».

Авторы документа рассчитывают, что так будет повышена прозрачность оборота драгоценностей и эффективности контроля за ними, защищены интересы покупателей. В Минфине отметили: после отмены НДС на покупку физлицами бриллиантов у кредитных организаций выросло число операций, подлежащих контролю.

Спрос на драгоценные камни среди банков растет, их покупают в качестве инвестиций, указали в Федеральной пробирной палате. Там пояснили, что внесением банками сведений в госсистему, прослеживаемость оборота бриллиантов вырастет, поскольку россияне смогут проверять подлинность покупаемых драгоценностей, в том числе — когда один человек хочет продать ранее купленный в банке алмаз другому. Таким образом авторы постановления рассчитывают, что будет подтверждена история и заявленные характеристики камня, это скажется на его вторичной цене и поможет потребителям.

К этому дню в России не установлена прямая обязанность банков регистрировать оборот бриллиантов. Подобная обязанность существует только в отношении золотых слитков, данные вносятся в эту же систему в сфере контроля за оборотом драгоценностей. Туда же обязаны загружать сведения все работающие с драгметаллами и камнями юрлица и ИП: производители, магазины, ломбарды и мастерские. Система выдает каждому изделию уникальный идентификационный номер, без которого их не могут продать.

Банки могут проводить операции с бриллиантами с октября 2022 года, тогда же были отменены НДС для физлиц на покупку драгоценных камней в кредитных организациях — прежде ставка налога была 20%. Банки занимаются продажей продукции крупнейшего российского производителя алмазов «Алроса».

Количество сделок с инвестиционными бриллиантами в 2023 году увеличилось в 2,3 раза, отметили в «Алросе», продажи осуществляют около 20 российских банков. Там указали: сейчас бриллианты остаются одними из немногих квазивалютных инструментов, доступных инвесторам из России. Стоимость привязана к доллару, а сделки проходят в российской валюте, за счет чего риски минимизируются. За 2023 год доходность инвестиционных алмазов в рублях увеличилась на десятки процентов, подчеркнули в «Алросе».

В правительстве полагают, что операции с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями занимают первые позиции в схемах отмывания денег.

