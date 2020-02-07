Philip Morris выплатила 24 млрд руб. после претензий налоговиков в России

Летом 2019 года ФНС доначислила российским представителям крупнейших табачных компаний 60 млрд руб. за манипуляции с акцизами, писали «Ведомости». Судя по отчетности Philip Morris, компания заплатила примерно 24,3 млрд руб.

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Табачная компания Philip Morris опубликовала финансовый отчет по финансовым результатам с 2019 год, в котором говорится о выплате России $374 млн (примерно 24,3 млрд руб.) по «акцизам и НДС после аудита».

Как пишут «Ведомости», речь в том числе идет о штрафах и процентах, которые были начислены российскому филиалу «Филип Моррис Ижора» за 2015–2017 финансовые годы. Газета отмечает, что с 2017 года Федеральная налоговая служба (ФНС) активно проверяет табачные компании, так как обнаружила их недобросовестные манипуляции с налогами: в четвертом квартале года производители искусственно наращивали продажи через аффилированных дистрибуторов и фиксировали ставку акциза до ее повышения с нового года.

В результате в июле 2019 года по итогам выездных проверок налоговиков российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco и Philip Morris International, а также «Донскому табаку» было доначислено 60 млрд руб. без учета налогов и штрафов, утверждало тогда издание со ссылкой на источники. В июле в Philip Morris при этом говорили, что не получали претензии от ФНС.

«Коммерсантъ» в сентябре отмечал, что на сторону налоговиков в споре с производителями табака также встал Минфин, который счел претензии справедливыми. Наибольшая сумма была предъявлена British American Tobacco — 46,5 млрд руб.