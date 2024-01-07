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Владелец «Пятерочки» объяснил случаи задержки поставок курицы морозами

Владелец «Пятерочки» X5 Group объяснил задержки поставок курицы морозами
Поставки охлаждений птицы в некоторые российские регионы были задержаны из-за непогоды, сообщили в X5 Group. Ранее жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска пожаловались на отсутствие курятины в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В первые дни Нового года в некоторых регионах России были задержки поставок охлажденной птицы в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе X5 Group (владелец «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток»).

«Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — заверила группа компаний. Ожидается, что в ближайшие дни график поставок восстановится и ситуация нормализуется.

Источник РБК в еще одной торговой сети добавил, что «проблем нет», курица есть и у сети, и у производителей, а «такие истории периодически случаются на праздниках».

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ранее об исчезновении курицы из продуктовых магазинов сообщили СМИ сразу в нескольких регионах. URA.RU писала, что жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие куриного мяса в магазинах «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток». Опустевшие холодильники с мясом в супермаркетах Екатеринбурга в департаменте информационной политики Свердловской области объяснили январскими праздниками. «Поставки, в том числе в крупные торговые сети, осуществляются по графику, а их объем корректируется с учетом потребительской активности. В период длинных январских выходных она традиционно ниже, чем в иные дни», — подчеркнули в департаменте.

О пропаже с полок магазинов курятины в Челябинске сообщал портал 74.RU. «В «Чижике» совсем пусто, как и в «Монетке». В «Пятерочке» нашли только замороженные куриные головы и ножки. В итоге в «Спаре» взяли бедрышки», — цитировало издание местную жительницу. В Минсельхозе Челябинской области заверили, что повода для беспокойства и проблем с поставкой курицы в торговые сети региона нет.

ГТРК «Самара» также сообщило, что на полках магазинов не стало куриных бедер, крыльев и грудки. В Минпромторге Самарской сообщили, что, по полученной информации от торговых сетей, сведений о проблемах с поставками мяса кур в магазины не поступало, на распределительных центрах есть запас мяса кур на 2-3 дня.

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Теги
Мария Котова Мария Котова, Виктория Громова Виктория Громова
Пятерочка курятина мясо морозы
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