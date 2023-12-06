Из-за признаков подделки на заводах «Вертолетов России» завели дело

На заводе в Казани нашли резину с поддельными паспортами качества, заведено уголовное дело. По словам специалистов, использование уплотнений из некачественной резины могло привести к отключению двигателей в полете

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Резина с поддельными паспортами качества использовалась на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), входящем в госкорпорацию «Ростех», из нее могли сделать прокладки для топливной системы российских вертолетов «Ансат» и Ми-8МТВ-1 (гражданская версия). В «Ростехе» сообщили, что возбуждено уголовное дело, пишут «Известия».

О выявлении неподтвержденных паспортов качества резиновой пластины для «Ансата» и Ми-8 говорится в директивах (1, 2) Росавиации.

Дефект материала обнаружила служба качества завода, находку подтвердили в ходе дополнительных испытаний, после чего изделия изолировали, а использованную до испытаний продукцию изъяли из цехов и заменили на готовых вертолетах, заверили в «Ростехе». Госкорпорация при внутренней проверке выявила «факт подделки документов о качестве резины», материалы были отправлены в правоохранительные ведомства.

По результатам проверки заведено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2. ст. 159 УК), рассказал газете источник, знакомый с ходом расследования. Сейчас дело находится на стадии судебного разбирательства, уточнили в «Ростехе».

Есть только два варианта происхождения контрафактной продукции, рассказал газете топ-менеджер одной из вертолетной компаний. Ее могли изготовить и забраковать, но вместо утилизации или переработки кто-то оформил на такой материал паспорт качества, предположил собеседник.

Но более вероятен второй вариант: у резины есть срок годности (как правило, пять лет), после чего свойства материала ухудшаются, резина становится ломкой и менее эластичной, продолжил он. «После окончания сроков хранения она списывается и утилизируется. Затем на такую резину оформляют другой паспорт качества и выдают ее за новую», — объяснил источник.

Резиновые прокладки применяются на вертолетах как уплотнение в целях герметизации стыков и недопущения протечки топлива. Использование деталей из некачественной резины могло привести к их разрушению на мелкие фрагменты и засорению топливной системы вертолета — насосов и фильтров двигателей. Загрязнение фильтров становится причиной топливного голодания двигателей, что приводит к их отключению в полете, пояснил изданию инженер-вертолетчик в одной из авиатранспортных компаний.

«Ростех» не назвал поставщика резиновых пластин, но уточнил, что компанию выбрали в ходе закупок. Близкий к КВЗ источник издания рассказал, что поддельную резину отправили на завод еще в августе 2022 года. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году со стороны КВЗ был заключен только один госконтракт на покупку резиновых пластин, в конкурсе победил нераскрытый участник, предложивший наименьшую цену — 2,3 млн руб., сказано в протоколе на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.