МВД возбудило дела из-за массовой подделки кроссовок Puma и New Balance

Полиция и ФСБ обнаружили производство и склады с контрафактными New Balance, Adidas, Puma, Nike и Reebok. После обнаружения около 640 тыс. пар поддельных кроссовок возбуждены два уголовных дела, говорят источники РБК

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В следственном отделе МВД города Гусь-Хрустальный возбудили два уголовных дела по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч. 3 ст. 180 УК). Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД, информацию подтвердил источник в региональном управлении полиции. Один из собеседников РБК также отметил, что после изъятия небольшой партии обуви для экспертизы вся партия исчезла.

Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до четырех лет лишения свободы.

Склады с продукцией, имеющей «признаки контрафактности», были обнаружены в октябре сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Владимирской области, рассказал источник. По его словам, в деревне Вашутино в производственном цехе полицейские нашли порядка 40 тыс. пар обуви New Balance и Puma, а также около 100 тыс. пар спортивной обуви Adidas, Ecco и Nike. Там также были обнаружены заготовки для производства обуви фирмы Reebok.

После опроса сотрудников компании ООО «Кросс», которой принадлежит производство, полиция выехала в город Лакинск Владимирской области, где в арендуемых фирмой складских помещениях находилось еще около полумиллиона пар обуви тех же производителей, рассказал источник в полиции. Через несколько дней после обнаружения контрафакта склады оказались пустыми.

По одному из телефонов, который указан на сайте компании ООО «Кросс», подтвердили возбуждение уголовного дела, но на другие вопросы не ответили.

По версии следствия, генеральный директор компании ООО «Кросс» Цуань Хунтао и коммерческий директор Александр Чеботарь производили обувь в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области без разрешения и без согласия правообладателя, говорят собеседники РБК. Предпринимателей подозревают в том, что они подделывали обувь известных мировых брендов, прикрываясь производством собственной продукции, говорится в материалах дела, на которые ссылаются источники РБК.

По словам источника, всего было возбуждено два уголовных дела: одно — по факту незаконного использования товарного знака New Balance, а второе — по факту незаконного использования марки Puma.

«В одном из цехов общества с ограниченной ответственностью, которое специализировалось на изготовлении продукции собственной марки, мигранты также производили кроссовки под популярными международными брендами. Готовый товар реализовывался через крупные торговые площадки Московского региона. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками миграционного подразделения УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» при участии регионального Управления ФСБ и Росгвардии, сообщала ранее представитель МВД Ирина Волк, не уточняя детали дела.

РБК направил запрос в компанию ООО «Бренд Монитор Лигал», представляющую на территории России интересы компании New Balance Athletics, Inc. и компании Puma Se по защите товарного знака, а также в ООО «Власта-Консалтинг» — компания представляет в России интересы Adidas и Nike.

Согласно базе данных СПАРК, ООО «Кросс» зарегистрировано в деревне Вашутино Гусь-Хрустального района на Производственной улице, где и был обнаружен один из двух складов. Его основным видом деятельности является производство обуви. Руководитель компании — уроженец Китая Цюань Хунтао, бенефициар — Цай Аши. Цюань Хунтао также является руководителем или совладельцем еще двух компаний, зарегистрированных во Владимирской области. Основной вид деятельности компаний — торговля.

В 2022 году компания показала доход в размере 116,7 млн руб. При этом чистая прибыль составила 21,6 млн руб.

На сайте компании говорится, что она была основана в 2020 году. «Внедрение собственных технологий и новаторских решений позволяет в кратчайшие сроки менять модельный ряд производимой обуви, что позволяет делать обувь разнообразной по стилю и предпочтениям покупателя», — отмечено на сайте. Там также сказано, что площадь складов, находящихся в распоряжении ООО «Кросс», составляет более 100 тыс. кв. м.

По данным СПАРК, компания в этом году подала заявки на регистрацию товарных знаков B&5, Eceq, COOC. «Кросс» уже владеет товарными знаками «Король дерево» и MuFel.

По данным реестра юрлиц, в компании работают 83 сотрудника. В этом году ООО «Кросс» набирала специалистов в области налаживания производства — инженеров по подготовке производства, по наладке и испытаниям, по организации управления производством. Также им требовался инженер-технолог и техник. Уровень зарплаты составлял около 20 тыс. руб.