Глава «Авроры» назвал консолидацию альтернативой банкротствам в авиации

Банкротство — нормальное явление в авиации, но лучше не доводить предприятия до такого состояния, а консолидировать их, считает глава авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик. На ее базе создается единая дальневосточная компани

Константин Сухоребрик (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Гендиректор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик считает банкротство на рынке «нормальным явлением». «Но более нормальное явление — консолидация. Это путь, который мы предлагали длительное время, хорошо, что на Дальнем Востоке она состоялась», — заявил он в интервью РБК.

По словам топ-менеджера, «другого пути нет», особенно в сегментах регионального, местного авиасообщения. «Консолидация однородных и специализирующихся на одном сегменте компаний — это более устойчиво и жизнеспособно», — указывает он.

В единую дальневосточную авиакомпанию, созданную в 2021 году по решению президента Владимира Путина на базе «Авроры», входит еще пять перевозчиков — «Якутия», Камчатское авиационное предприятие и «ЧукотАВИА» (по 25%+1 акция этих компаний уже переданы «Авроре»), а также «Полярные авиалинии» и «Хабаровские авиалинии». Сухоребрик утверждает, что руководители этих компаний проводят стратегические сессии, создали рабочие группы по важнейшим вопросам и синхронизируют свои технологии и планы.

В 2021 году чистая прибыль «Авроры» составила 1,5 млрд руб., но суммарная чистая прибыль всей единой дальневосточной авиакомпании из-за убытков «Якутии» была меньше — 1,3 млрд руб. 2022 год, несмотря на беспрецедентные западные санкции, компания также намерена закончить без убытков. «Результат будет тоже положительный, в связи с тем, что наш принцип простой — мы не позволяем ни себе, ни нашим компаниям работать убыточно. Это просто устойчивость предприятия», — замечает глава компании. «Если будет минус, мы станем следующим кандидатом на банкротство, таких примеров российская авиация знает довольно много», — предупреждает он.

Самое крупное банкротство в истории российской авиации — «Трансаэро», которая прекратила свою деятельность в конце 2015 года, не справившись финансовыми трудностями. На тот момент она занимала второе место на рынке по количеству пассажиров после «Аэрофлота».