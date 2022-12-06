Авиакомпании Дальнего Востока перейдут на единый бренд

С получением новой авиатехники шесть дальневосточных перевозчиков, входящих в группу «Аврора», перейдут на единый бренд. Рабочая версия общего названия — Aurora Region, рассказал РБК глава компании Константин Сухоребрик

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Входящие в дальневосточную авиакомпанию «Аврора» перевозчики перейдут на единый бренд, рассказал в интервью РБК ее гендиректор Константин Сухоребрик. Рабочая версия общего названия — Aurora Region. «Это будет продолжение бренда «Авроры» как основы большой региональной дальневосточной авиагруппы», — заявил он.

Разработкой концепции дизайна раскраски воздушных судов с логотипом Aurora Region за 1,77 млн руб. занимается московское брендинговое агентство «Пирс 5» (до мая 2022 года называлось Landor & Fitch Moscow, среди клиентов — лоукостер «Победа»), следует из закупочной документации «Авроры».

Единая авиакомпания, созданная в 2021-м по решению президента Владимира Путина, состоит кроме «Авроры» из еще пяти региональных перевозчиков — «Якутии», Камчатского авиационного предприятия и «ЧукотАВИА» (по 25% + 1 акция этих компаний уже переданы «Авроре»), а также «Полярных авиалиний» и «Хабаровских авиалиний». «Сейчас у нас шесть разных предприятий, которые в свое время были даже конкурентами. Наша задача — стать одной большой семьей. Одна большая семья имеет одну фамилию и, может быть, разные имена», — пояснил Сухоребрик. По его словам, брендироваться и раскрашиваться в фирменные цвета «Авроры» будет только новая авиатехника. При этом есть задумка, чтобы у каждого перевозчика «осталась и своя идентичность, которая может отразиться в цветовой гамме», добавил топ-менеджер.

Единый дальневосточный перевозчик должен получить в общей сложности 66 новых российских самолетов (45 машин) и вертолетов (21), но твердые контракты еще не подписаны. По словам Сухоребрика, поставки новой авиатехники начнутся, скорее всего, после 2024 года. «Имеющиеся самолеты и вертолеты перекрашивать не будем, чтобы не выбрасывать деньги на ветер», — отметил топ-менеджер. Сейчас совокупный парк единого дальневосточного перевозчика, по данным Росавиации, состоит из почти 130 воздушных судов, включая 20 импортных самолетов самой «Авроры».