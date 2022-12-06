Господдержка ИТ-стартапов: что нужно знать об акселераторе «Спринт»

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За два года действия государственной меры поддержки ИТ-проектов — акселерационной программы «Спринт» — ее разработчик Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) получил более 1 тыс. заявок из 72 регионов России. Такие данные привел директор акселератора ФРИИ, заместитель директора Фонда по акселерационным и образовательным программам Дмитрий Калаев: «Мы видим высокий спрос: в среднем, на одно место в программе претендуют три технологические компании».

Акселератор «Спринт» Минцифры России совместно с ФРИИ запустили в 2021 году. Реализуется программа по национальному проекту «Цифровая экономика». «Мы рассчитываем, что акселератор станет трамплином для развития российских ИТ-стартапов. Минцифры полностью субсидирует программу — предприниматели, прошедшие конкурсный отбор, смогут принять в ней участие безвозмездно», — пояснял замглавы Минцифры России Максим Паршин. С момента запуска программы четыре акселератора «Спринт» завершены, выпуск пятого акселератора состоится в декабре 2022-го, а шестой стартует в январе следующего года.

Фонд развития интернет-инициатив — венчурный фонд, который в 2013 году создали для поддержки интернет-предпринимателей. Целью фонда является развитие экосистемы интернет-предпринимательства в России и создание благоприятных условий для разработки новых и общественно значимых проектов. «Спринт» — одна из акселерационных программ, которые ФРИИ реализует благодаря нацпроекту «Цифровая экономика».

Зачем нужен акселератор «Спринт»

Акселератор «Спринт» — это бесплатная программа развития ИТ-компаний, которая направлена на поиск клиентов и увеличение продаж на российском рынке. Директор акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев объясняет высокий интерес к «Спринту» тремя предпосылками:

«Во-первых, это прикладной характер — в «Спринте» ИТ-проекты получают доступ к бизнес-экспертизе, которую не дают гранты или льготы. Во-вторых, это фокус на развитии продаж — то, что помогает бизнесу окупать свои затраты и развиваться. В-третьих, о программе начали говорить — участники рекомендуют нас знакомым предпринимателям, а про выпускников рассказывают СМИ».

«Спринт» решает сразу несколько задач технологической компании: освоение современных подходов к развитию бизнеса, доступ к экспертизе практикующих предпринимателей и организованное движение к результатам с помощью трекинга, перечисляет Калаев.

В акселераторе девять тематических направлений, по которым можно получить знания или запросить экспертизу:

работа над созданием продукта,

маркетинг продукта,

оценка рынка и конкурентный анализ,

организация процесса продаж,

управление командой,

публичные выступления и презентация проекта,

технологические тренды в сфере новых коммуникационных интернет-технологий (НКИТ),

механизмы взаимодействия с органами власти и корпорациями

юридические вопросы в сфере ИТ.

Важная ценность акселератора – трекеры, говорит представитель ФРИИ: «Это специалисты по системному развитию бизнеса, которые либо сами являются основателями технологических компаний, либо имеют большой опыт запуска и развития технологических продуктов. Трекеры привносят в команду собственный опыт и знания, чтобы помочь ей быстрее получить информацию для развития и избежать распространенных ошибок ИТ-компаний».

Кому нужен «Спринт»

Принять участие в акселераторе может любая российская ИТ-компания, прошедшая конкурсный отбор. Обязательными требованиями является наличие юридического лица, команды из двух и более человек и готового MVP (minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт).

«Спринт» направлен на проекты из области новых коммуникационных интернет-технологий (НКИТ). «Это широкий круг решений для взаимодействия в цифровой среде: мессенджеры, платформы для обучения, маркетплейсы, рекомендательные алгоритмы на основе искусственного интеллекта и другие ИТ-продукты — такие сервисы разрабатывают большинство наших выпускников», — рассказывает Дмитрий Калаев.

Сервисы НКИТ: коммуникационные и досуговые сервисы (мессенджеры, социальные сети, видео-хостинги, онлайн-кинотеатры, комплексные коммуникационные платформы);

метавселенные (интегральные мультисервисные платформы, в том числе с VR и 3D- интерфейсом).

игровые сервисы (платформы облачного гейминга и т.д.);

поисково-рекомендательные сервисы (сервисы, предлагающие персонализированный контент, сервисы интеллектуального поиска, в том числе по различным видам медиа-контента);

сервисы адаптации и генерации контента (адаптация видео под новый текст, генерация персонажа или комплексного развлекательного контента на базе вводных от автора, сервисы распознавания сгенерированного контента и др.).

Ближайший конкурсный отбор в акселератор начнется в январе 2023 года, подать заявку можно на сайте. Командам из регионов доступна опция дистанционного участия в проекте. Программа существует уже два года, и ежегодно «Спринт» проходят более ста команд, а ФРИИ проводит по три конкурсных отбора.

«Спринт» помогает командам выйти за пределы привычных действий и внедрить в свою работу лучшие практики современного ИТ-предпринимательства, объясняет Дмитрий Калаев: «Большинство команд по итогам этого опыта меняют свое мышление: они начинают внимательно слушать рынок, чтобы создавать более востребованные продукты и зарабатывать деньги на своих разработках. Получается, что кроме ИТ-проектов, «Спринт» выпускает более осознанных ИТ-предпринимателей, которые в будущем сделают второй, третий, пятый востребованный проект».

Акселератор «Спринт» в цифрах По данным ФРИИ, за четыре завершенных отбора программу прошли 215 выпускников, которые привлекли в свои сервисы более 18,9 тыс. клиентов и за время прохождения своей программы заработали 287 млн руб. Примеры выпускников «Спринта»: PropTech.OnLine (Московская область) — выпускник 4 отбора. Облачная модульная ИТ экосистема для управления всем жизненным циклом строительства: от преддевелопмента до передачи объекта в эксплуатацию. За время акселерации смогли найти четыре потенциальных клиентов из числа крупных российских компаний, с которыми сейчас согласовывают внедрение продукта на 2023 год. Общая сумма сделок составит около 210 млн руб.

Атом-С (Ярославская область) — выпускник 4 отбора. Онлайн система на базе веб-портала для автоматизации и объединения продавцов и организаторов экскурсионных туров и экскурсий. За время акселерации увеличили выручку и количество клиентов в 1,5 раза.

Пруфикс (Москва) - выпускник 3 отбора. Платформа для проведения онлайн-мероприятий. На старте акселератора у команды не было продаж платформы как самостоятельного решения: она использовалась только как внутренний продукт в рамках отдельных проектов. За период акселерации команда сделала пять продаж платформы по подписной и транзакционным моделям на общую сумму 728 тыс. руб.;

i5.Solutions (Москва) — выпускник второго отбора. Интеллектуальная платформа, позволяющая автоматически подбирать исполнителей для изготовления деталей, проверять свободные мощности, рассчитывать стоимость и время изготовления. В акселераторе увеличили количество клиентов с одного до десяти, заключили контракты на сумму 25 млн руб. и стали официальным партнером станкостроительного дивизиона Росатома.

Smart Working by bambook (Москва) — выпускник второго отбора. Планировщик бронирования рабочих мест для офисов с нефиксированными рабочими местами. По итогам акселерации команда изменила первоначальную бизнес-модель, увеличила в четыре раза средний чек покупки, и в результате выручка выросла с 0 до 14 млн руб. в месяц.

mPro (Нижегородская область) - выпускник первого отбора. «Виртуальный пациент» — игровой медицинский тренажер в смартфоне и браузере — на старте акселератора не имел продаж и пользователей. За период акселерации была получена выручка в 5 млн руб.

TrafficData (Пермский край) — выпускник второго отбора. ПО для распознавания транспортных средств и пешеходов по видео. Выстроили работу с воронкой продаж, увеличили штат разработчиков, нашли 13 новых клиентов. Выручка выросла в 40 раз.

Синхронизация «Спринта» с другими мерами поддержки

В акселерационную программу «Спринт» включен модуль о государственных мерах поддержки ИТ-отрасли по нацпроекту «Цифровая экономика». Кроме того, участники могут адресно запросить индивидуальную консультацию по выбору меры поддержки для своего проекта, говорит представитель ФРИИ: «В рамках «Спринта» регулярно проводятся вебинары с участием представителей других институтов развития: Фонда содействия инновациям, Российского фонда развития информационных технологий и фонда «Сколково». Мы также обмениваемся с коллегами информацией о перспективных решениях и проводим встречи с участниками экосистемы поддержки инноваций».

Командам, прошедшим «Спринт», при прочих равных условиях отдается приоритет при подведении итогов отбора по конкурсам ФСИ и РФРИТ в области цифровых технологий, напоминает Дмитрий Калаев.