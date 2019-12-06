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РФПИ и пул инвесторов вложат ₽1 млрд в фабрики-прачечные Cotton Way
Фото: cotton-way.ru

6 декабря консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансовой группы KGAL GmbH & Co. KG и ведущих ближневосточных суверенных фондов объявил о раунде инвестиций в размере 1 млрд руб. в компанию Cotton Way, об этом говорится в сообщении сторон, поступившем в РБК.

Cotton Way предоставляет услуги по аренде и профессиональной обработке текстильных изделий. В 2014 году Cotton Way уже привлекла 3,6 млрд руб. от РФПИ и ЕБРР в равных долях. По данным самой компании, сегодня она управляет крупнейшей сетью промышленных прачечных — 10 производственными и 25 складскими комплексами. Компания работает Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Омске. В 2017 году Cotton Way запустила в Казани первую в России специализированную фабрику по стирке и стерилизации текстиля для медицинских учреждений.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение (его слова приводятся в сообщении), что «дополнительные инвестиции РФПИ и партнеров позволят укрепить позитивную динамику бизнеса Cotton Way, продолжить экспансию в данном сегменте рынка и расширить производственные возможности».

Полученные средства компания планирует направить на текущую деятельность и развитие, она построит новый производственный комплекс в Химках площадью около 9 тыс. кв. м и мощностью до 120 т текстильных изделий в сутки, который будет предоставлять услуги РЖД, объектам здравоохранения Московской области, а также фитнес-центрам.

Автор: Анна Левинская
Теги: РФПИ, инвестиции
РБК
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