ФАС заподозрила власти Приморья в нарушении из-за снижения цен на рыбу

ФАС полагает, администрация Приморья может нарушать закон о конкуренции. Местные власти, по информации ведомства, работают над заключением соглашений с конкретными сетями о поставках рыбной продукции по сниженным ценам

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит администрацию Приморского края относительно нарушения закона о конкуренции при заключении соглашений на поставку рыбы с рядом торговых сетей. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте ФАС.

Как указывается в сообщении ведомства, в антимонопольную службу поступают обращения, в том числе от Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, с информацией о том, что власти Приморья предложили «проработать вопрос» о заключении с конкретными торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам.

По данным ФАС, основанием для подобной инициативы в письме администрации края указано предложение врио губернатора региона Олега Кожемяко о согласовании отпускной цены рыбопромышленными предприятиями.

Однако во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий полагают, что действия администрации края «фактически предполагают осуществление консолидированного согласования отпускных цен на рынке пищевой рыбной продукции между конкурентными участниками рынка».

Нарушают ли власти региона законодательство, теперь проверят в Федеральной антимонопольной службе.

«Снижение цен на рыбную продукцию и иные продукты питания — это безусловный плюс для потребителей», — приводит ФАС слова замглавы службы Рачика ​Петросяна. Он добавил, что такое снижение должно осуществляться «на законной, рыночной основе, посредством развития конкуренции на отраслевых рынках, а не путем установления плановых показателей в конкретном регионе». Попытка местных властей установить свои правила в отдельно взятом субъекте Федерации является превышением должностных полномочий, уверен замглавы ФАС.

Если в действиях администрации Приморья подтвердятся признаки нарушения закона о защите конкуренции, антимонопольная служба заведет соответствующее дело.

2 ноября по инициативе Кожемяко в Приморье стартовала бессрочная программа обеспечения населения региона доступной рыбопродукцией под названием «Приморская рыба». Участниками этой программы являются супермаркеты «Реми», «Самбери», «Фреш 25», «ОК», «Парус», «Мой март» и «Рыбный островок». В этих магазинах, согласно предложению врио губернатора края, была установлена предельная стоимость для семи видов рыбы и рыбопродукции. Например, цена неразделанной горбуши в рамках этой программы не должна превышать 110 руб. за килограмм, наваги — 45 руб., а сельди — 49 руб.

О критике подобных действий властей и жалобах в ФАС Ассоциации добытчиков минтая ранее сообщало местное интернет-издание Zrpress.ru. Эти данные, как указывал портал, комментировал уже и сам Олег Кожемяко. «Не успели мы сделать это заявление [о снижении в ряде супермаркетов цен на рыбу], Ассоциация добытчиков минтая уже направила на меня жалобу в ФАС. <...> Мы ждем сейчас реакцию Федеральной антимонопольной службы. Но в любом случае эту работу будем продолжать», — подчеркивал врио губернатора Приморья.