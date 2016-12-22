«МегаФон» подал иск против Hewlett-Packard из-за сбоев в сети

Спор российского сотового оператора и американской IT-компании должен будет разрешить суд Северного округа штата Калифорния. Туда с требованием возместить $196 млн из-за сбоев в сети обратился «МегаФон»

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«МегаФон» обратился в суд Северного округа штата Калифорния с иском против американской IT-компании Hewlett-Packard Enterprise (HPE). От нее российский мобильный оператор потребовал компенсировать ущерб за сбои в работе своей ИТ-системы. В итоге они привели к отключениям сети «МегаФона» в 2016-м и 2017 году, говорится в соответствующем иске, пишет Reuters.

Заявление в суд представители «МегаФона», по данным агентства, подали в конце октября. Ущерб от произошедшего российский сотовый оператор оценивает в $28 млн (такую сумму «МегаФон» выплатил HPE за IT-систему). Компенсация, согласно иску, должна возместить причиненный ущерб в семикратном размере, то есть составить $196 млн, отмечает Reuters.

Контракт российское подразделение американской IT-компании и «МегаФон» заключили в 2013 году. После этого, как рассказали представители мобильного оператора, HPE начала внедрять в сети «МегаФона» новый элемент системы User Data Repository (UDR), который осуществляет хранение данных пользователей и информацию о доступных каждому из них услугах.

Из-за низкой производительности и сбоев в UDR, по данным «МегаФона», в ноябре 2016 года, а также в апреле, мае и июне 2017 года у оператора возникли аварии в сети. В связи с этим «МегаФон», как говорится в иске, «не только потерял свои первоначальные инвестиции в эту IT-систему, но и столкнулся с перспективой неизвестных дополнительных расходов на ее замену, <...> а также с претензиями абонентов, партнеров из числа виртуальных мобильных операторов, и, возможно, акционеров».

Подачу иска против HPE в американский суд РБК подтвердил представитель российского сотового оператора. «Все требования «МегаФона» к HPE указаны в поданном иске, размер взыскания будет определен судом, поэтому называть конкретные суммы пока преждевременно», — отметил при этом собеседник РБК. До подачи иска «МегаФон», по его словам, вел переговоры с HPE, однако конкретных договоренностей об урегулировании ситуации достигнуто так и не было.

Вместе с тем «МегаФон», как заметили в пресс-службе, готов заключить с Hewlett-Packard Enterprise мировое соглашение на любой стадии процесса в случае удовлетворения всех требований российской компании.

В HPE сообщили Reuters, что политика компании не позволяет комментировать текущие судебные разбирательства.

Один из самых массовых сбоев в сети в истории «МегаФона» произошел в мае прошлого года. Из-за аварии без связи почти на полдня тогда остались абоненты оператора в Москве и еще в нескольких крупных городах России, например в Уфе, Самаре и Нижнем Новгороде. Представитель «МегаФона» тогда объяснял, что проблема возникла из-за обновления программного обеспечения, установленного в​ системе обработки данных компании. Речь шла о программном обеспечении и оборудовании компании Hewlett Packard Enterprise.