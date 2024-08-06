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Knight Frank назвал страну, где ожидается самый большой прирост богачей

Knight Frank: в ближайшие годы в Индии ожидается самый большой прирост богачей
В 2028 году число сверхбогатых людей в Индии может вырасти на 50,1%, до 27 тыс. человек, подсчитали аналитики Knight Frank. Опрошенные CNBC управляющие активами отмечают, что богатые индийцы инвестируют в недвижимость и стартапы
Фото: Mark Kolbe / Getty Images
Фото: Mark Kolbe / Getty Images

В ближайшие несколько лет в Индии ожидается самый быстрый рост числа сверхбогатых людей в мире, сообщает CNBC со ссылкой на данные лондонской консалтинговой компании Knight Frank.

Так, только за прошлый год численность сверхбогатого населения Индии — людей с чистым капиталом не менее $30 млн (UHNWI, Ultra high-net-worth individuals) — выросла на 6,1%, до 13 263 человек. Ожидается, что уже к 2028 году это число вырастет на 50,1%, что сделает Индию страной с самым быстрым ростом числа сверхбогатых в мире.

По словам президента компании по управлению активами Nuvama Private Алока Сайгала, около 30% инвестиций индийских UHNWI направляется в элитную недвижимость, включая зарубежные проекты. «Офшор стал довольно значимой и актуальной темой для индийцев сегодня. Поэтому люди стремятся переместить часть своих активов за границу или стремятся к глобальному охвату», — добавил Сайгал.

По данным отчета Knight Frank о благосостоянии, в среднем индиец из числа сверхбогатых людей владеет более чем двумя домами, а около 12% сверхбогатых людей Индии планируют купить новый дом в 2024 году. Как уточнил CNBC исполнительный директор компании по управлению активами Anand Rathi Wealth Четан Шеной, Дубай сегодня является фаворитом для покупки зарубежной недвижимости богатыми индийцами.

Сегодня около 20% «офшорного пирога» недвижимости Дубая принадлежит индийским инвесторам, отмечает телеканал. По словам опрошенных CNBC экспертов, эти элитные жилые объекты, как правило, могут сдаваться в аренду или покупаться для перепродажи.

Также среди индийских UHNWI, особенно среди молодого поколения, все более популярными становятся инвестиции в стартапы, рассказали CNBC управляющие активами. По словам управляющего директора Standard Chartered Bank Нитина Ченгаппы, инвестирование в компании на ранней стадии развития является еще одним способом диверсификации портфелей. Он отметил, что индийские сверхбогатые клиенты в целом рассматривают инвестиции в стартапы как «динамическую стратегию создания богатства», рассчитывая получить прибыли в таких быстрорастущих секторах, как финтех, здравоохранение и технологии.

Bloomberg назвал, когда Индия обгонит Китай по экономическому росту
Экономика
Фото:Abhishek Chinnappa / Getty Images

Как в апреле писал Bloomberg со ссылкой на прогнозы ведущих инвестиционных банков, Индия может уже к 2028 году обогнать Китай по темпам экономического роста. Так, в базовом сценарии к концу этого десятилетия темпы роста экономики Индии ускорятся до 9%, а Китая — замедлятся до 3,5%. При самом пессимистичном сценарии, который предполагает рост индийской экономики на 6,5%, Индия сможет обогнать Китай в 2037 году.

Сейчас ВВП Индии составляет около $3,7 трлн, а Китая — $17,8 трлн. Экономика Китая в четвертом квартале 2023 года выросла на 5,2% в годовом выражении. В текущем 2024–2025-м финансовом году Резервный банк Индии прогнозирует семипроцентный прирост ВВП. Летом 2023 года эксперты Goldman Sachs допускали, что экономика Индии к 2075 году станет второй по величине в мире, обогнав Японию, Германию и США и вплотную приблизившись к Китаю.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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