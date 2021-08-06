Глава ВТБ допустил покупку частной сети клиник

Частные клиники сыграли важную роль в борьбе с коронавирусом, заявил Костин. По его словам, ВТБ не планирует становиться участником фармрынка

Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

ВТБ рассматривает возможность покупки частной сети клиник, сообщил в интервью Handelsblatt глава банка Андрей Костин.

«Они сыграли очень важную роль в борьбе с коронавирусом в России, но развиваются не только благодаря ковиду», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Костина, группа ВТБ не намерена становиться участником фармацевтического рынка. «Мы покупаем только для того, чтобы потом продать», — сказал он.

Предправления ВТБ сообщил, что российское правительство никак не повлияло на планы группы инвестировать в фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп», который в том числе производит вакцину против коронавируса «Спутник V». «Наши решения основаны исключительно на рыночных принципах. Чуть менее 40% наших акций торгуется на фондовых биржах, и большинство из них принадлежит частным инвесторам. Мы никогда не получали никаких приказов от правительства о том, что нам делать», — заявил Костин (цитата по ТАСС).