К экс-президенту «Интеко» пришли с обысками
В квартире бывшего президента компании «Интеко» Олега Солощанского в центре Москвы идет обыск. Об этом сообщил РБК источник из окружения топ-менеджера, которому он позвонил рано утром в среду, 5 августа. Об обысках сообщает и «Интерфакс» со ссылкой на информированного собеседника.
Источник РБК рассказал, что Солощанский сообщил ему, что к нему в дверь ломятся люди с оружием, после чего на связь не выходил.
По словам собеседника агентства, обыск проходит в рамках расследования уголовного дела.
В «Интеко» РБК заявили, что не комментирует действия предыдущего менеджмента.
РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве и обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя столичного главного управления СК Юлии Ивановой.