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К экс-президенту «Интеко» пришли с обысками

По словам источника, Олег Солощанский позвонил ему утром и сообщил, что в его квартиру ломятся 15–20 человек с автоматами, больше на связь он не выходил
Олег Солощанский
Олег Солощанский (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

В квартире бывшего президента компании «Интеко» Олега Солощанского в центре Москвы идет обыск. Об этом сообщил РБК источник из окружения топ-менеджера, которому он позвонил рано утром в среду, 5 августа. Об обысках сообщает и «Интерфакс» со ссылкой на информированного собеседника.

Источник РБК рассказал, что Солощанский сообщил ему, что к нему в дверь ломятся люди с оружием, после чего на связь не выходил.

По словам собеседника агентства, обыск проходит в рамках расследования уголовного дела.

В «Интеко» РБК заявили, что не комментирует действия предыдущего менеджмента.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве и обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя столичного главного управления СК Юлии Ивановой.

«Интеко» — российская девелоперская группа компаний полного цикла. В ее структурах Солощанский работал с 2001 года.

При основательнице компании, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной занимал должность вице-президента по строительству. Имеет звания «Почетный строитель России» и «Почетный строитель Москвы», является первым вице-президентом Ассоциации строителей России.

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В 2013 году налоговая нашла признаки фиктивных сделок в работе компании Батуриной «Аморис», которую возглавлял Солощанский, писал Forbes. Эта компания была заказчиком на строительстве элитного коттеджного поселка «Горки-2».

Компания Батуриной в суде потребовала возместить убытки в размере 386 млн руб., которые появились якобы из-за того, что гендиректор заключал сделки с заведомо недобросовестными контрагентами, что привело к доначислению НДС.

Позднее «Аморис» подала второй иск против Солощанского о взыскании убытков в размере 1,4 млрд руб. На столько, по данным привлеченного компанией оценщика, затраты на строительство «Горок-2» превысили рыночную стоимость объекта.

Оба суда «Аморис» проиграла. Солощанскому удалось доказать, что все сделки совершались с ведома основного акционера — Батуриной.

С 2011 по 2017 год «Интеко» входила в группу «Сафмар», принадлежащую семьям Гуцериевых-Шишханова. В конце 2017 года Солощанский покинул компанию.

Авторы: Виктория Полякова, Ирина Парфентьева
При участии: Надежда Федорова, Екатерина Костина
Теги: «Интеко»
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