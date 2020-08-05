К экс-президенту «Интеко» пришли с обысками

По словам источника, Олег Солощанский позвонил ему утром и сообщил, что в его квартиру ломятся 15–20 человек с автоматами, больше на связь он не выходил

Олег Солощанский (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

В квартире бывшего президента компании «Интеко» Олега Солощанского в центре Москвы идет обыск. Об этом сообщил РБК источник из окружения топ-менеджера, которому он позвонил рано утром в среду, 5 августа. Об обысках сообщает и «Интерфакс» со ссылкой на информированного собеседника.

Источник РБК рассказал, что Солощанский сообщил ему, что к нему в дверь ломятся люди с оружием, после чего на связь не выходил.

По словам собеседника агентства, обыск проходит в рамках расследования уголовного дела.

В «Интеко» РБК заявили, что не комментирует действия предыдущего менеджмента.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве и обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя столичного главного управления СК Юлии Ивановой.