Глава Домодедово заявил о планах взять в управление аэродром

Глава Домодедово: до конца 2023 года будет заключена концессия по управлению аэродромом

Аэропорт Домодедово заключит концессионное соглашение с правительством. Раньше оплата за ремонт и поддержание его инфраструктуры лежала на властях, но дефицит бюджета в I квартале составил ₽2,4 трлн, теперь этим займется аэропорт

Дмитрий Каменщик (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Второй по пассажиропотоку аэропорт России Домодедово (Москва), принадлежащий Дмитрию Каменщику, находится в стадии заключения концессии с правительством, сообщил РБК его директор Андрей Павлов на церемонии запуска нового сегмента международного терминала. Он рассчитывает подписать концессионное соглашение до конца года: проект соответствующего распоряжения правительства сейчас находится на рассмотрении в Минтрансе.

Договор обяжет Домодедово взять на себя содержание существующей аэродромной инфраструктуры, которая перейдет к нему в управление, а также капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство, объяснил топ-менеджер. При росте пассажиропотока аэропорту, в чьем распоряжении уже есть две взлетно-посадочных полосы (ВПП), предстоит построить еще две. «Мы верим, что у нас будут и третья, и четвертая полоса», — заявил Павлов. РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и правительства.

Интерес к концессии на фоне спада пассажиропотока в гражданской авиации России из-за международных санкций топ-менеджер объяснил так: «Все понимают, что в текущей ситуации государственный бюджет имеет определенные сложности (по данным Счетной палаты, дефицит федерального бюджета в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн руб. — РБК). Обязанность по капитальному ремонту и реконструкции сейчас лежит на собственнике [государстве] — он это бремя переложит на нас. А мы сможем за счет концессии независимо от выделенных средств государства развивать инфраструктуру, ее нужно реконструировать — это тоже вопрос качества [обслуживания клиентов]».

Павлов не раскрыл объем запланированных необходимых инвестиций в инфраструктуру и сроки концессионного соглашения.

Заключение концессии с Домодедово обсуждается с 2013 года. В 2018-м владелец аэропорта предлагал правительству в рамках концессии вложить в новую инфраструктуру 463 млрд руб. Средства планировалось направить на строительство еще шести взлетно-посадочных полос и перронов. Более консервативный вариант развития предусматривал строительство двух полос за 199,7 млрд руб.

В конце 2018 года Росавиация подписала договор концессии с крупнейшим аэропортом — Шереметьево. Ему передали в управление аэродромную инфраструктуру на 49 лет. Объем инвестиций оценивался в 61 млрд руб.