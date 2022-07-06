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В России приостановил работу крупнейший производитель вторичного свинца

«Фрегат» приостановил работу на фоне прекращения экспорта, которое связано с тем, что Минпромторг не выдал лицензий на вывоз металла. По данным «Коммерсанта», ряд других предприятий также готовятся к закрытию или уходят на ремонт
Фото: ecofregat.ru
Фото: ecofregat.ru

Подмосковный завод «Фрегат» по производству вторичного свинца приостановил работу, сообщили источники «Коммерсанта». Информацию об этом изданию подтвердили и в самой компании.

Причиной приостановки работы предприятия стало полное прекращение экспорта: за полтора месяца Минпромторг не выдал лицензий на вывоз металла, а внутренний спрос на него крайне низкий. «Фрегат» ежегодно выпускает до 40 тыс. т свинца и сплавов, или около четверти всего объема производства этого металла в России. За пять месяцев 2022 года, по данным «Коммерсанта», завод выпустил около 17,5 тыс. т.

С 15 мая до 15 ноября производители свинца обязаны получать лицензию на экспорт необработанного металла. Источники издания отметили, что требования изначально были избыточными: поставщик должен представить лицензию на сбор, утилизацию, обработку и обезвреживание старых свинцово-кислотных аккумуляторов ОСКАБ (сырье для производства свинца). Но завод не может иметь лицензии сразу на все виды деятельности с ОСКАБ. Минпромторг хотел с помощью лицензирования побороть кустарных переработчиков ОСКАБ.

О том, что российские заводы по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта, источники издания сообщили еще 7 июня. В тот же день Минпромторг сначала заявил об ошибках в заявлениях заводов, а затем опубликовал проект поправок к процедуре выдачи лицензий. Документ предполагает, что производителю свинца будет достаточно иметь лицензию только на один или несколько видов деятельности с ОСКАБ. Но соответствующее постановление правительства до сих пор не опубликовано. В Минпромторге не ответили на запрос издания.

Во «Фрегате» же сообщили, что пока приостановка работы рассчитана на месяц. «Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», — сказали в нем.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Средняя списочная численность сотрудников завода — 227 человек, им выплачивают две трети оклада. Выручка ООО «Фрегат» в 2021 году составляла 7,54 млрд руб., прибыль — 99,7 млн руб. Всего в России свинец выпускают несколько десятков заводов. Среди крупных, кроме «Фрегата», — «Рязцветмет», «Экорусметалл», «Агроприбор» и УГМК. По словам источников издания, часть предприятий на грани полной остановки, некоторые ушли на внеплановый ремонт.

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В России производится около 200 тыс. т вторичного свинца в год. Большая часть продается за рубеж, хотя на мировом рынке доля России составляет около 6%. По оценкам Института проблем естественных монополий, в 2021 году страна экспортировала 127,3 тыс. т свинца, почти половину объема приобрели страны Евросоюза и Швейцария. По словам источников издания, ЕС не отказывался от российского металла — экспорт прекратился только из-за проблем с выдачей лицензий. Но, согласно пятому пакету санкций, Евросоюз запретит покупку российского свинца с 10 июля.

Минпромторг предлагал российским заводам искать новых партнеров среди дружественных стран, сообщили собеседники издания. Но без лицензии на экспорт и без понимания даты и объема поставки вести переговоры с новыми покупателями не имеет смысла. Среди перспективных направлений — Турция (в 2021 году купила около 7,5% объема российского экспорта), Китай и Гонконг (4,2%), Сербия (1,9%).

По словам руководителя рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергея Гришунина, цены на свинец в мире падают. Если в марте цена на металл побила рекорд в $2,5 тыс. за тонну, то теперь она упала до $1,9 тыс. Как считает эксперт, экспорт свинца запретили в связи с опасениями его дефицита на фоне того, что в России после закрытия свинцового цеха во Владикавказе в 2018 году не осталось первичного производства металлов. Есть риск остаться без свинца, который активно используется в военном машиностроении и в патронной промышленности, отметил Гришунин. Но сейчас на фоне низкого внутреннего спроса было бы корректным со стороны властей начать закупки металла в стратегический резерв, полагает он, тем более что это не потребует значительных средств.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
свинец «Фрегат» Минпромторг
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