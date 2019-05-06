Авиакомпания «Ямал» передумала покупать 10 самолетов SSJ100

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,27 +0,19 EUR Бирж. 73,06 +0,12 Brent 70,84 -0,63% USD Нал. 65,68 64,68 EUR Нал. 73,53 72,43 USD ЦБ 65,34 +0,70 EUR ЦБ 73,11 +0,80 EUR/USD 1,1194 -0,0006 BTC/USD Бирж. 6 014,90 -35,10 IMOEX 2 573,75 -0,28% RTSI 1 242,57 -0,47% DJIA 26 303,91 -0,76% Nasdaq 8 089,26 -0,92%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 65,34 (+0,7) Quote, 12:16
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 73,11 (+0,8) Quote, 12:16
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года Финансы, 18:45 Следователи убрали с ВПП в Шереметьево все фрагменты сгоревшего SSJ100 Общество, 18:44 Летевший на SSJ100 мэр Североморска сообщил о попавшей в двигатель молнии Общество, 18:40 «Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя Общество, 18:24 Прокурор назвала ложью оскорбления в адрес Кокорина и Мамаева Общество, 18:23 Порошенко сменил командующего операцией Объединенных сил в Донбассе Политика, 18:21 «Аэрофлот» пообещал компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ100 Общество, 18:12 В селе Пермского края объяснили субботник по сбору человеческих останков Общество, 18:07 Как получать кэшбэк за командировки РБК и Промсвязьбанк, 18:03 В Харькове в результате стрельбы пострадал мужчина Общество, 18:02 Сгоревший самолет убрали с полосы в Шереметьево. Фоторепортаж Общество, 18:01  Свидетель сообщила местонахождение стула из дела Кокорина и Мамаева Общество, 17:51 «Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета Общество, 17:42 Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к МКС Технологии и медиа, 17:41
Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
0 
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать 10 самолетов SSJ100
Авиакомпания «Ямал» — второй по величине парка эксплуатант самолетов Sukhoi Superjet 100 — решила не покупать новые самолеты данного типа
Самолет Sukhoi Superjet 100 (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Российская авиакомпания «Ямал» решила не расширять свой парк самолетами Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил журналистам гендиректор перевозчика Василий Крюк, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что причиной, по которой компания отказывается от покупки десяти новых самолетов SSJ100, являются высокие расходы на обслуживание самолетов данного типа. «Не будем [их] приобретать», — сказал Крюк. «Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк», — добавил он.

Общество
Пожар и гибель людей в SSJ100 в Шереметьево. Главное

На данный момент парк авиакомпании «Ямал» насчитывает 15 самолетов Sukhoi Superjet 100. Перевозчик занимает второе место по числу самолетов данного типа, уступая лишь «Аэрофлоту». Гендиректор добавил, что приостанавливать полеты SSJ100 компания пока не планирует.

В беседе с «РИА Новости» представитель «Ямала» уточнил, что авиакомпания примет решение о будущем парка самолетов SSJ100 после окончания расследования катастрофы в аэропорту Шереметьево.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

В минувшее воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при посадке в московском аэропорту Шереметьево. Экипаж самолета, вылетевшего по маршруту Москва — Мурманск, через 28 минут полета посадил борт в аэропорту вылета. При посадке у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. После остановки самолета была проведена экстренная эвакуация. Всего на борту находись 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным Следственного комитета России, в результате катастрофы погиб 41 человек.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Sukhoi SuperJet 100, Ямал, авиакомпании, гражданские самолеты
Материалы по теме
«Аэрофлот» сообщил об опыте и часах налета капитана сгоревшего SSJ100
Общество
В Кремле отказались говорить о возможности остановки полетов SSJ100
Общество
Глава Минздрава сообщила о состоянии пилотов SSJ100 и других пострадавших
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter