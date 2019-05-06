Авиакомпания «Ямал» передумала покупать 10 самолетов SSJ100

Авиакомпания «Ямал» — второй по величине парка эксплуатант самолетов Sukhoi Superjet 100 — решила не покупать новые самолеты данного типа

Самолет Sukhoi Superjet 100 (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Российская авиакомпания «Ямал» решила не расширять свой парк самолетами Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил журналистам гендиректор перевозчика Василий Крюк, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что причиной, по которой компания отказывается от покупки десяти новых самолетов SSJ100, являются высокие расходы на обслуживание самолетов данного типа. «Не будем [их] приобретать», — сказал Крюк. «Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк», — добавил он.

На данный момент парк авиакомпании «Ямал» насчитывает 15 самолетов Sukhoi Superjet 100. Перевозчик занимает второе место по числу самолетов данного типа, уступая лишь «Аэрофлоту». Гендиректор добавил, что приостанавливать полеты SSJ100 компания пока не планирует.

В беседе с «РИА Новости» представитель «Ямала» уточнил, что авиакомпания примет решение о будущем парка самолетов SSJ100 после окончания расследования катастрофы в аэропорту Шереметьево.