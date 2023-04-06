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Бизнес ,  
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Власти сочли небольшим риск для полетов за рубеж из-за закона о данных

Минтранс и Минцифры назвали несущественным риск для полетов за рубеж из-за закона о данных
«Аэрофлот» предупреждал, что компаниям придется остановить часть полетов за рубеж из-за запрета на передачу личных данных в страны, которые не обеспечат должный уровень их защиты. Минцифры и Минтранс считают риск несущественным
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Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Минтранс и Минцифры считают несущественным риск перебоев в международном авиасообщении из-за новой редакции закона о персональных данных. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Аэрофлота» после консультации с ведомствами.

Накануне авиакомпания опубликовала отчет, в котором говорилось, что реализация закона может стать причиной проблем с полетами за рубеж. Теперь в пресс-службе уточнили: «Указанный риск заявлен в отчете авиакомпании в числе прочих потенциальных рисков. Он не реализован».

Новая редакция закона о персональных данных вступила в силу 1 марта. Она подразумевает, что при трансграничной передаче такой информации операторы, которые осуществляли ее до 1 сентября 2022 года и продолжили осуществлять после этой даты, обязаны не позже 1 марта 2023 года направить в Роскомнадзор уведомление. В дальнейшем операторы обязаны подавать уведомление до начала передачи данных. До истечения десяти рабочих дней после подачи такого уведомления запрещено будет передавать данные в страны, не обеспечивающие адекватный уровень их защиты.

Одновременно оператор должен будет до подачи уведомления получить от органов власти иностранного государства или участвующих в обмене данными лиц контактные телефоны, адреса почты, условия обработки персональных данных и другие сведения.

В «Аэрофлоте» посчитали, что после вступления в силу этих норм возможность трансграничной передачи «будет зависеть от доброй воли и/или экономической заинтересованности иностранного партнера в выполнении требований российского законодательства», а проявление такой доброй воли «особенно маловероятно в государствах, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц». В компании предположили, что перевозчикам придется прекратить рейсы в страны, которые откажутся делиться требуемой информацией.

Роскомнадзор осенью прошлого года предостерегал от формального подхода к исполнению законодательства о персональных данных. В пресс-службе ведомства пояснили, что изменения «направлены на формирование у операторов культуры работы с персональными данными, ответственной обработки, нацеленной на безусловное соблюдение прав граждан, на безопасность и конфиденциальность их данных».

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