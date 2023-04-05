«Аэрофлот» предупредил о риске для полетов за рубеж из-за новых поправок

«Аэрофлот»: реализация закона о персональных данных может привести к сбоям в авиасообщении

Реализация новой редакции закона о персональных данных может повлечь перебои в международном авиасообщении, говорится в опубликованном отчете «Аэрофлота» за 2022 год. Угроза со стороны новой редакции закона содержится в разделе «Риски».

Новая редакция закона о персональных данных вступила в силу с 1 марта. В соответствии с ней, при трансграничной передаче персональных данных, операторы, которые ее осуществляли до 1 сентября 2022 года и продолжили ее осуществлять после этой даты, обязаны не позднее 1 марта 2023 года направить в Роскомнадзор уведомление об осуществлении такой передачи. При намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных в дальнейшем операторы должны подавать уведомление об этом до ее начала. До истечения 10 рабочих дней после подачи такого уведомления запрещено будет передавать данные в страны, не обеспечивающие адекватный уровень их защиты.

Одновременно оператор должен будет до подачи уведомления получить от органов власти иностранного государства или лиц, участвующих в обмене данными через границу, ряд сведений — контактные телефоны, адреса почты, условия обработки персональных данных и так далее.

«Так как органы власти иностранных государств, иностранные физические лица и иностранные юридические лица не несут обязанности по предоставлению информации, предусмотренной новой редакцией статьи 12 152-ФЗ, возможность трансграничной передачи персональных данных российским юридическим лицом будет зависеть от доброй воли и/или экономической заинтересованности иностранного партнера в выполнении требований российского законодательства. Проявление доброй воли особенно маловероятно в государствах, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц», — констатирует «Аэрофлот».

Таким образом, авиакомпания может вынужденно прекратить рейсы в страны, которые не будут делиться требуемой по российскому законодательству информацией.

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