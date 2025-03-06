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«Ведомости» узнали о заморозке строительства завода S7 в Санкт-Петербурге

«Ведомости»: S7 остановила строительство завода деталей для турбин в Петербурге
Строительство завода по производству деталей для газотурбинных двигателей в Санкт-Петербурге остановлено, пишут «Ведомости». «Центр разработок С7» планировал инвестировать в этот проект 7,4 млрд руб.
Фото: Soeren Stache / DPA / Global Look Press
Фото: Soeren Stache / DPA / Global Look Press

«Центр разработок С7» (входит в группу S7) приостановил строительство завода по выпуску деталей для газотурбинных двигателей в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, осведомленных о ходе реализации проекта и инвестиционных планах S7.

Строительство должно было начаться на площадке «Парнас» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в начале 2025 года. Планировалось возвести производственный и административно-бытовой комплексы на территории в 2 га и площадью 6,1 и 1,8 тыс. кв. м. Объем инвестиций оценивали в 7,4 млрд руб. Запуск первой очереди завода ожидался во втором квартале 2027 года, второй — во втором квартале 2028-го.

По словам собеседников издания, сроки строительства сдвинуты «значительно вправо», инвестор занимается поиском новых направлений на рынке. Когда планируется возобновить реализацию этого проекта, источники «Ведомостей» не уточнили.

РБК направил запрос в «Центр разработок С7».

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Проект «Центра разработок С7» был одобрен экспертным советом ОЭЗ «Санкт-Петербург» в феврале прошлого года. На заводе планировали производить лопатки для горячей части газотурбинных двигателей, в том числе иностранных. Потенциальными заказчиками могли стать авиакомпании, предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») и «Силовые машины», пишут «Ведомости».

Источник издания рассказал, что заводы «ОДК-Климов», «ОДК-Кузнецов» и производственный комплекс «Салют», входящие в ОДК, не подписывали соглашений с S7 о сотрудничестве или о поставках с петербургского завода, предприятия самостоятельно выпускают комплектующие для авиационных двигателей. «Силовые машины» также открыли свое производство лопаток для горячей части газотурбинных двигателей в Санкт-Петербурге в конце 2023 года. Инвестиции в этот проект превысили 6 млрд руб., мощность комплекса составляет 16 комплектов по 550 лопаток в год.

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Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Виктория Хабарова
Россия Санкт-Петербург S7 заводы турбины ОЭЗ
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