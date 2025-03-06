Владелец «Рижского бальзама» запланировал выход на биржу

Amber Beverage Group намерена привлечь финансирование за счет IPO и продажи склада в Литве. Национализация спиртзавода в Тамбове обернулась для нее потерей €9,7 млн и 20-процентным падением выручки

Юрий Шефлер (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Люксембургская Amber Beverage Group Holding, принадлежащая Юрию Шефлеру (бизнесмен и ряд его компаний признаны Тамбовским районным судом экстремистским объединением), рассматривает возможность проведения IPO. Об этом говорится в финансовой отчетности группы за 2024 год. «Компания изучает возможность привлечения дополнительного финансирования с помощью данного механизма, чтобы обеспечить прочную основу для будущего роста», — подчеркивается в документе. Другие детали, включая сроки и объем размещения, там не раскрываются.

РБК направил запрос в Amber Beverage Group.

Что происходит с бизнесом холдинга

Amber Beverage Group Holding занимается производством и дистрибуцией алкогольных напитков, включая водку, виски, текилу и вино (всего около 1400 алкогольных брендов, из них более 100 — ее собственные). Среди собственных брендов в ее портфеле — текила Rooster Rojo и KAH, виски The Irishman и Writers’ Tears, Riga Black Balsam, водка Moskovskaya и другие.

Подготовка к выходу на биржу — одно из нескольких направлений, обозначенных менеджментом группы в качестве стратегических на 2025 год. Из отчетности также следует, что она намерена сконцентрироваться на увеличении присутствия своих ключевых брендов на мировых рынках и ввести для них новую стратегию продвижения. Кроме того, компания планирует повысить рентабельность бизнеса в Великобритании и Австралии, где продажи в прошедшем году снизились. В документе также сказано, что Amber Beverage Group хочет реорганизовать и управление бизнесом в странах Балтии. Чистая выручка на этом рынке упала в 2024 году на 13,75%, до €136,99 млн. Основную часть выручки компании приносят именно страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония. Первые две страны — крупнейшие рынки для Amber Beverage Group. На третьем месте находится Великобритания.

Холдинг намерен реализовать часть непрофильных активов. В частности, Amber Beverage Group уже подписала соглашение о намерении по продаже складского комплекса в Литве. Подробности об этом объекте, его покупателе, а также сумме, которую компания планирует за него выручить, в документе не раскрываются. В отчете латвийского Signet Bank за 2022 год сказано, что группе в Литве принадлежит лишь один собственный складской комплекс. Еще два расположены в столице Латвии — Риге. Общая площадь этих комплексов составляла на тот момент 24,5 тыс. кв. м. Еще один логистический центр на 24,4 тыс. кв. м компания тогда строила на территории свободного порта Риги — он должен был консолидировать поток импортного алкоголя, который поставлялся на рынок стран СНГ, в том числе в Россию.

В Литве у группы работает дистрибьюторское подразделение Amber Distribution Lithuania, которое называет себя крупнейшим в стране импортером вина и других алкогольных напитков. У этой компании, как указано на ее сайте, есть склад в литовской столице Вильнюсе на 14 тыс. кв. м. Бизнес функционирует именно за счет склада, а также 30 фургонов и грузовиков — в год компания продает около 50 млн бутылок, следует из информации на сайте компании. Продукция поставляется в розничные магазины, а также в сегмент HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес).

С помощью вырученных средств от продажи складского комплекса в Литве группа планирует рассчитаться с кредиторами. «После завершения транзакции Amber Beverage Group использует большую часть средств для погашения своих обязательств перед банками», — говорится в отчетности. Сейчас общий размер задолженности холдинга составляет €103,5 млн, по отношению к 2023 году этот показатель снизился на 16,5%.

Сколько зарабатывает производитель «Рижского бальзама» В 2024 году чистая выручка Amber Beverage Group составила €237 млн — по сравнению с 2023 годом она упала на 21%. Кроме того, по итогам прошедшего года Amber Beverage Group получила от текущей деятельности чистый убыток в размере €6,65 млн против €6,35 млн чистой прибыли в 2023-м. В числе причин падения показателей в отчетности указывается, к примеру, повышение акцизов на ключевых рынках группы и изменение предпочтений покупателей в сторону премиум-сегмента.

Как компания оценила потерю Тамбовского спиртзавода

В отчетности Amber Beverage Group сказано, что влияние на финансовые показатели оказала и национализация тамбовского спиртового завода «Амбер талвис», продукция с которого поставлялась в Латвию. Его вместе с ликеро-водочным предприятием в Калининграде «СПИ-РВВК» летом 2024 года обратили в доход государства по иску Генпрокуратуры. Ведомство предъявило Шефлеру и связанным с ним компаниям обвинения в противоправной деятельности в России и финансировании фонда «Поддержи Украину». Холдинг пытался оспорить это решение, но оно осталось в силе, следует из документа. Сейчас эти предприятия находятся на балансе Росимущества.

Потерю «Амбер талвиса» группа оценила в €9,7 млн, говорится в ее отчетности. При этом чистые активы предприятия и инвестиции Amber Beverage Group в него компания указывает в отчете как деконсолидированные и обесцененные.

Чем известен Юрий Шефлер

Основатель алкогольного холдинга SPI Group Юрий Шефлер сейчас занимает в глобальном рейтинге богатейших бизнесменов мира 2240-е место, по версии Forbes. Его состояние оценивается в $1,4 млрд.

Свой бизнес Шефлер начинал развивать в России: в 1990-х годах он основал компанию «Садко-Аркада», которая включала рестораны, супермаркеты, магазины модной одежды. Бизнесмен также приобрел доли во «Внуковских авиалиниях», «Нафта-Москве», ГУМе и ЦУМе, а в 1997 году стал акционером «Союзплодоимпорта». Эта организация с 1970-х годов поставляла водку Stolichnaya и Moskovskaya в США, где ее продвижением занималась группа PepsiCo. Помимо доли в «Союзплодоимпорте» Шефлер приобрел права и на сами водочные бренды за рубежом, а затем перевел их на собственную организацию с похожим названием «Союзплодимпорт». Впоследствии эта компания продала марки нидерландской Spirits International, которая также была подконтрольна бизнесмену.

В итоге предприниматель продал весь прошлый бизнес и сосредоточился на водке. Но в 2002 году Счетная палата признала проведенную еще в 1991 году приватизацию «Союзплодоимпорта» незаконной, а Шефлера лишили прав на водочные бренды. После этого марки были переданы Минсельхозу, а затем в ведение специально созданного федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт». На Шефлера завели уголовное дело по ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака), а затем вменили еще и угрозу убийством в телефонном разговоре с гендиректором нового федерального казенного предприятия Владимиром Логиновым.

В результате в 2002 году Шефлер покинул Россию и занялся водочным бизнесом за рубежом, продолжив использовать бренды Stolichnaya и Moskovskaya. Россия начала судебные тяжбы с бизнесменом за права на эти марки в 40 странах, часть из которых продолжается до сих пор, но уголовное преследование Шефлера в 2018 году было прекращено. До 2024 года у бизнесмена также оставались активы в России.